È disponibile in digitale “Dall’altra parte del giorno” (Muziko Srl – https://lnk.to/ZmPhgiZ0), l’album d’esordio dell’artista calabrese Barreca. Con un timbro raffinato e una voce emozionante, Barreca, con “Dall’altra parte del giorno” accompagna l’ascoltatore in un intenso viaggio musicale fatto di incontri, vite condivise e solitudini.

Due brani dell’album, fanno parte della colonna sonora del film “L’Incontro” di Salvatore Romano

Il brano “È tutto qui” e l’inedito “E dopo vola” sono parte della colonna sonora del film “L’Incontro” di Salvatore Romano (“Un Posto al Sole”), prodotto dalla Marvaso Production Films e distribuito dalla 30Holding, disponibile sulle piattaforme in streaming.

“Dall’altra parte del giorno” è un album dinamico dalla forte identità artistica

Scritto da Benedetto Demaio e prodotto e arrangiato da Riccardo Anastasi, il debut album di Barreca raccoglie 10 tracce che spaziano dalle ballad al pop-rock, fondendo atmosfere acustiche ad elementi elettronici.

Il risultato è quello di un disco dinamico e dalla forte identità artistica, anche grazie al mixaggio affidato Taketo Gohara (Vinicio Capossela, Elisa, Negramaro) e Marco Borsatti (Vasco Rossi, Laura Pausini, Zucchero).

«Oggi che accetto me stesso e le mie fragilità diventano punti di forza – afferma Domenico Barreca, in arte Barreca – considero “Dall’altra parte del giorno” un percorso, con dentro tutte le contraddizioni, le emozioni, le ripartenze, le paure e le ingiustizie del tempo. Vorrei che l’ascoltatore si potesse immergere completamente in questo viaggio interiore, sentendosi anche un po’ protagonista. È come se quei passi, in qualche modo, non li avessi percorsi da solo».

Ad aver anticipato “Dall’altra parte del giorno” i due singoli “La parola noi” (https://youtu.be/GF1DLOAQQDU) e “È tutto qui” (https://youtu.be/r3pzYr287ts), pubblicati insieme ai rispettivi video ufficiali, girati da Giacomo Triglia.

Questa la tracklist dell’album:

“La parola noi”, “È tutto qui”, “Il gioco degli amanti”, “Il peso delle virgole”, “Lontani da te”, “Non ho imparato a vivere” “La nudità”, “Non esistono canzoni felici”, “Ciao”, “Dall’altra parte del giorno”.

www.facebook.com/musicadibarreca/

www.instagram.com/musicadibarreca/ www.youtube.com/channel/UCdlGQcIZ1H03D_3pFHIT9-g