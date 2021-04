“Vorrei essere una foresta” è il nuovo singolo di Praino

Esce oggi 29 aprile il videoclip ufficiale

Esce oggi, giovedì 29 aprile, il videoclip del brano “VORREI ESSERE UNA FORESTA”, il singolo di PRAINO, nuovo volto del panorama indipendente italiano.

Una scrittura ricca e un gusto per gli arrangiamenti ricercati con influenze e referenze internazionali: queste le cifre di Praino, che con il singolo “Vorrei essere una foresta” annuncia il suo nuovo progetto discografico. Un percorso inusuale che lo vedrà pubblicare due EP, il primo in uscita a ridosso dell’estate e un altro in autunno, che uniti andranno a comporre il disco d’esordio del cantautore.

Le diverse release saranno accompagnate da una narrazione molto particolare a livello grafico e visuale, a completare l’immaginario poetico del percorso tracciato dall’artista.

Su questa linea si pone anche il videoclip appena rilasciato, in cui elementi di vita quotidiana si intrecciano a una dimensione onirica, quasi fantastica, grazie all’uso di innesti grafici.

“Vorrei essere una foresta” – Nota al videoclip

Il concept del video è molto semplice: portare all’interno del video stesso le atmosfere, le ambientazioni e le sensazioni del brano, la voglia di rompere le catene di una dimensione domestica statica e che sa di routine lancinante, ma allo stesso tempo il desiderio di allinearsi a quella parte onirica e di desiderio che tutti noi abbiamo. Grazie all’occhio e alle grafiche di Marta Pianta crediamo di esserci riusciti.

“Vorrei essere una foresta”, Praino parla del brano

Scegliere questo pezzo come traccia di presentazione dell’intero progetto è stata cosa veloce e sicura.

Raccontare la sensazione di inadeguatezza che caratterizza determinate sfere dell’anima umana, accompagnata da una rabbia crescente che risuona nelle chitarre e nelle ritmiche: credo che questo pezzo lo faccia bene.

Ci sono molte cose che non vanno dentro di noi, lì fuori il mondo da sempre ci bombarda di esempi sbagliati e violenza, vorresti gridare e far fermare tutto, e anche solo per un momento aprire gli occhi e ritrovarti in mezzo ad una foresta sperduto chissà dove, lì dove sei solo e puoi riuscire finalmente a scorgere il senso finale, che c’è del bello a salvarci, sempre e comunque, contro qualsiasi cosa, sotto chissà quale forma.

Vorrei essere una foresta, per respirare bene.

