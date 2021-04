Superati i 20.000 iscritti alla My Deejay Ten

Ultimi race pack disponibili su https://deejayten.deejay.it/

L’appuntamento è per il 23 maggio 2021

A tre settimane dall’appuntamento con la seconda edizione della My Deejay Ten, che si terrà domenica 23 maggio 2021, sono stati superati i 20.000 iscritti alla corsa. Ancora pochissimi i race pack disponibili sul sito abilitato alle iscrizioni per la 10km e la 5km https://deejayten.deejay.it/.

Lo storico evento di running, che Radio Deejay organizza dal 2005, si tiene per la seconda volta in versione diffusa, ovvero non in una città specifica, ma secondo il percorso e nel luogo su territorio nazionale e internazionale scelti in autonomia dai singoli iscritti, purché la partecipazione avvenga nell’arco della giornata fra le 00:00 e le 24:00 di domenica 23 maggio.

“My Deejay Ten”, primo successo nell’ottobre 2020

Dopo il primo esperimento di successo nell’ottobre 2020, con runner che hanno partecipato da ogni parte del mondo, da Miami a Londra, da New York ad Abu Dhabi, passando per Toronto, Malmö, Lisbona, Tokio, Parigi, Bergamo, Matera, Siracusa, Genova, Arbatax e tantissime altre località, questa seconda edizione della My Deejay Ten è stata accolta con un entusiasmo che ha superato qualunque aspettativa, tanto che a stupirsi per primo è stato proprio Linus, speaker radiofonico e direttore artistico della radio, ideatore e testimonial della corsa. Queste le sue parole affidate a Instagram:

“Ieri abbiamo superato quota 20mila iscritti alla #mydeejayten del 23 maggio. Incredibile.

Come avete visto, abbiamo scavato in fondo a tutti i cassetti per trovare maglie a sufficienza ma ormai non rimangono che poche misure per la Five. È un peccato non averne di più ma è materiale tecnico, dev’essere ordinato con mesi di anticipo. Che vi devo dire, se avete la maglia di una qualsiasi vecchia edizione quel giorno mettetela e idealmente correremo ancora insieme. Perché poi questo è quello che conta. Nella speranza che la prossima torni ad essere una vera #deejayten. Intanto grazie, siete meravigliosi”.

“My Deejay Ten”, ampliamento del Deejay Official Store

Fra le iniziative che Radio Deejay ha attivato per affrontare la ripresa sportiva e la prossima My Deejay Ten, c’è anche l’ampliamento del Deejay Official Store (https://store.deejay.it/) che ha inaugurato una sezione dedicata agli sport più vicini allo spirito della radio, la corsa e la bicicletta, con maglie tecniche, calze da running, marsupi da corsa, copribici. In particolare, per l’imminente occasione del 23 maggio è stata creata da New Balance la nuova scarpa da running Deejay Ten 2021 in versione sia da uomo (rossa e arancio), sia da donna (nera e rossa).

Tutte le informazioni, il regolamento e le norme da rispettare per partecipare in sicurezza alla My Deejay Ten sono sul sito di Radio Deejay alla pagina https://deejayten.deejay.it/my-deejay-ten/

www.deejay.it