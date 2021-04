Screening scuole sicure: seconda fase

Chiusa anche la seconda fase del progetto Scuole sicure del Comune di Bollate con i risultati dello screening scolastico dei tamponi salivari effettuati nelle classi 2^ e 3^ medie e dei test sierologici per elementari e medie. Ecco i dati restituiti in seguito all’elaborazione dei campioni prelevati.

Screening scuole sicure: i dati

Partecipazione allo screening:

88% degli alunni di tutte le classi.

Tampone salivare: dei 498 tamponi salivari totali analizzati, 5 sono risultati positivi (di cui 4 debolmente positivi, da monitorare) pari al 1,004% e 4 non validi (poca saliva nel campione per essere processato). Per lo studente positivo “pieno” sono in corso contatti con ATS, pediatra e famiglia.

Molti consensi per il salivare non sono stati riconsegnati per cui si è deciso di comunicare SOLO AI 5 POSITIVI l’esito. Le famiglie che NON hanno ricevuto comunicazioni possono stare tranquilli; significa che il test del proprio/a figlio/a è risultato NEGATIVO.

Test sierologici: circa 2.000 test riconsegnati che saranno processati entro 7-10 giorni e i cui esiti saranno disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico degli studenti. In merito al test sierologico, un campione pari a circa il 30% del numero totale é risultato insufficiente/inadeguato (poco sangue per essere processato).

#scuolesicure