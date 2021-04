Premier League : otto partite live

In Inghilterra ancora si deve concludere la 32ma giornata, stasera Leicester-West Bromwich, che è già tempo di pensare alla 33ma.

Otto in tutto gli incontri in programma, che potranno essere seguiti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Premier League: il Manchester United cerca di ridurre il distacco dal City

Non sarà della partita il Manchester City, che la sua l’ha già giocata in anticipo a marzo, di conseguenza, i rivali cittadini dello United avranno la possibilità di ridurre il distacco che in classifica li separa dalla capolista, anche se il divario rimane sempre ampio (“Citizens” 77 punti, “Red Devils” 66). Ma l’avversario dello United non sarà dei più facili e per di più in trasferta, ovvero il Leeds United, decimo con 46 punti e che può ancora nutrire qualche speranza europea. In campo domenica alle ore 15.

Premier League: l’Arsenal lotta per l’Europa

Speranze europee anche per l’Arsenal, nono con gli stessi punti del Leeds, e per l’Everton, ottavo con 49, di fronte domani alle ore 21 all’Emirates di Londra, con gli uomini di Carlo Ancelotti che devono recuperare una partita.

Premier League: a Londra West Ham vs Chelsea

L’incontro più atteso è, però, quello che, sempre a Londra, vedrà affrontarsi sabato alle 18.30 West Ham e Chelsea. Derby londinese tra due squadre in piena corsa per un posto in Champions League, appaiate in classifica con 55 punti. Per via della differenza reti, al momento Chelsea quarto e West Ham quinto.

Premier League: il programma

Venerdì 23 aprile

ore 21 Arsenal-Everton

Sky Sport Uno

(telecronaca Massimo Marianella)

Sabato 24 aprile

ore 13 “Premier League Live”

Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Di Canio e Niccolò Omini)

ore 13.30 Liverpool-Newcastle

Sky Sport Football

(telecronaca Federico Zancan)

ore 15.30 “Premier League Live”

Sky Sport 24

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Di Canio e Niccolò Omini)

ore 18 “Premier League Live”

Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Di Canio e Niccolò Omini)

ore 18.30 West Ham-Chelsea

Sky Sport Football

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 21 Sheffield United-Brighton

Sky Sport Football

(telecronaca Massimo Marianella)

Domenica 25 aprile

ore 13 Wolverhampton-Burnley

Sky Sport Football

(telecronaca Nicola Roggero)

ore 15 Leeds United-Manchester United

Sky Sport Football

(telecronaca Massimo Marianella)

ore 17 “Premier League Show”

Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Di Canio e Niccolò Omini)

ore 20 Aston Villa-West Bromwich

Sky Sport Football

(telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 22 “Euro Show”

Sky Sport Football

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Ciarravano e Niccolò Omini)

Lunedì 26 aprile

ore 21 Leicester-Crystal Palace

Sky Sport Football e Sky Sport Uno

(telecronaca Nicola Roggero)

Sky Sport