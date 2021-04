REGIONE LOMBARDIA:

PALAZZO LOMBARDIA E GRATTACIELO PIRELLI QUESTA SERA SI ILLUMINANO DI VERDE PER ONORARE GLI ALPINI

Assessore Bolognini:

GIUSTO OMAGGIO E RICONOSCENZA PER UNA DELLE NOSTRE ‘ISTITUZIONI’ PIU’ AMATE

Questa sera, a partire dalle ore 18, Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli si illumineranno simbolicamente di verde,

in occasione di un momento celebrativo in Consiglio regionale dedicato alla Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

“Le ‘Penne nere’ – sottolinea Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione –

sono per noi lombardi e italiani motivo di orgoglio. Ancora di più, dopo avere ammirato l’impegno e il senso del dovere che hanno messo in campo durante la pandemia”.

Un gesto simbolico

UN GESTO SIMBOLICO –

“L’ospedale da campo di Bergamo – ha ricordato Bolognini – è stato l’esempio più lampante della grande dedizione delle nostre amate ‘Penne nere’.

Dopo le celebrazioni in occasione della Giornata Regionale della riconoscenza per gli Alpini,

ci sembrava doveroso omaggiarli e ringraziarli anche con un gesto simbolico come l’accensione dei piani alti di Palazzo Lombardia e del Grattacielo Pirelli”.

Un appuntamento fisso per non dimenticare

La Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, istituita nel 2020,

verrà celebrata ogni anno il 2 aprile, in ricordo del giorno della benedizione dell’ospedale da campo,

allestito a Bergamo dall’Associazione Nazionale Alpini per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

Gli Alpini sono le truppe da montagna dell’Esercito Italiano, come lo erano per il Regio Esercito. Il termine nella sua duplice accezione indica in senso stretto una specialità dell’arma di fanteria (in particolare fucilieri e mortaisti), e in senso lato l’intero Corpo degli Alpini, che nel corso degli anni ha gradualmente incluso tutte le analoghe specialità delle Armi di artiglieria, Genio e Trasmissioni, Corpo automobilistico, Sanità ecc., parimenti destinate a operare sui terreni montani. Queste truppe oggi sono organizzate sostanzialmente su due brigate operative, inquadrate nel Comando Truppe Alpine.