Oscar 2021, boom di ascolti delle colonne sonore su Spotify

Oscar 2021: su Spotify boom di ascolti per le colonne sonore dei film candidati agli Academy Awards

● La playlist di Spotify dedicata agli Oscar, “Hollywood Big Night”, a marzo è cresciuta del 234% rispetto al mese precedente;

● Grande crescita anche per la soundtrack di “Nomadland” (+271) e per quella di “Minari” (+201%);

● In Italia spopola “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dal film “The Father”

Oscar 2021, il 25 aprile la notte degli Oscar

Domenica 25 aprile torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di cinema di tutto il mondo: la notte degli Oscar®, in cui saranno premiati i film più acclamati dell’ultimo anno. L’edizione 2021 avrà un significato speciale per noi italiani, data la candidatura di Laura Pausini al premio come miglior canzone originale con Io sì (Seen). Per l’occasione, Spotify svela quali sono state le colonne sonore più ascoltate sulla piattaforma, sia tra i film in lizza quest’anno che quelle che hanno fatto la storia del cinema e della musica. In attesa della cerimonia, la playlist di Spotify dedicata agli Oscar®, Hollywood’s Big Night, ha registrato un aumento degli ascolti del 234% a livello globale a marzo rispetto al mese precedente.

Oscar 2021, miglior film

I dati sono riferiti al periodo febbraio – marzo 2021

Partendo dalle soundtrack dei film in lizza nella categoria Miglior film del 2021, la colonna sonora di Nomadland di Chloé Zhao, uno dei film più attesi con sei nomination agli Oscar®, è quella che ha registrato il maggior aumento di stream tra febbraio e marzo, con un balzo del 271% a livello globale. A seguire la colonna sonora di Minari del compositore Emile Mosseri, con un aumento del 201% degli ascolti a livello globale nel mese di marzo.

Seven Days Walking di Ludovico Einaudi del film The Father è la colonna sonora della categoria Miglior Film del 2021 più ascoltata su Spotify in Italia, con oltre di 500 mila stream. Completano il podio The Trial of Chicago 7 di Daniel Plumberton, tratta dal film Il processo ai Chicago 7 e Minari di Emile Mosseri dal film omonimo.

Oscar 2021, miglior canzone originale

I dati sono riferiti al periodo febbraio – marzo 2021

Fight For You di H.E.R del film Judas and the Black Messiah, candidata al premio come miglior canzone originale, è la più ascoltata su Spotify a livello globale con una crescita del 120% degli ascolti a marzo rispetto a febbraio, a seguire la power ballad Húsavík dal film Eurovision Song Contest: The Story of Fire e Io sì (Seen) di Laura Pausini, rispettivamente in seconda e terza posizione.

In Italia, la canzone con il maggior numero di stream è stata Io sì (Seen) di Laura Pausini dal film La vita davanti a sé. Al secondo e terzo posto troviamo: Fight For You di H.E.R dal film Judas and the Black Messiah e Hear my voice di Celeste del film Il processo ai Chicago 7.

Oscar 2021, miglior colonna sonora originale

I dati sono riferiti al periodo febbraio – marzo 2021

Tra le candidate alla migliore colonna sonora originale di quest’anno, la più popolare su Spotify è quella del film Pixar Soul, realizzata da Trent Reznor e Atticus Ross. Al secondo e terzo posto troviamo Minari di Emile Mosseri e News Of The World di James Newton Howard.

Oscar 2021, colonne sonore di tutti i tempi

I dati sono riferiti al periodo febbraio – marzo 2021

In attesa della grande notte degli Oscar, gli utenti Spotify stanno ascoltando in streaming anche le colonne sonore dei film che hanno ricevuto premi e candidature negli anni passati. Tra le soundtrack più ascoltate a livello globale ci sono quelle di Interstellar di Hans Zimmer, Frozen della Disney e di La La Land, che nel 2017 è stato premiato sia per la miglior canzone originale (City of Stars) sia per la miglior colonna sonora.