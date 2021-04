Foja, due nuovi singoli “Addo’ se va” e “Tu”

Foja, online i video dei due nuovi singoli: “Addò se va” e Tu”

(FULL HEADS – distribuzione BELIEVE DIGITAL)

I FOJA pubblicano online i videoclip dei nuovi singoli “Addo’ se va” e “Tu”, a una settimana dall’uscita su tutte le piattaforme streaming dei brani audio. Questa doppia release è il primo passo di un nuovo corso artistico della band che porterà entro la fine del 2021 all’uscita del loro quarto album.

Foja, nota ai video

I videoclip esprimono un dualismo che musicalmente li contrappone e narrativamente li collega. I protagonisti, due anime distanti per costrizione in “Addo’ se va”, spinti dal desiderio di rincontrarsi in un mondo migliore, si ritrovano nella dolcezza passionale di “Tu” in un tempo in cui l’amore fisico ritorna protagonista.

La regia del videomaker Michel Liguori coglie perfettamente lo spirito dei Foja in questa fase creativa.

Foja, Link YouTube ai due video:

ADDÒ SE VA: https://www.youtube.com/watch?v=QlgTjj6-pLo

TU: https://www.youtube.com/watch?v=kDe_7pcdDuc

Foja, esponenti di un nuovo sound

I Foja sono fra i principali esponenti di un nuovo sound che, partendo da un forte legame con la tradizione folk napoletana, si arricchisce di contenuti e suoni contemporanei. Hanno realizzato tre album in studio e partecipato con le loro canzoni a diverse colonne sonore , tra cui “’A malia”, contenuta nel film “L’Arte della felicità”, e “A chi appartieni”, dal film “Gatta Cenerentola”, entrambe nominate al David di Donatello come migliore canzone originale.

Hanno suonato su palchi prestigiosi come il Teatro San Carlo (spettacolo diretto da Franco Dragone del Cirque du Soleil) e il Castel Sant’Elmo a Napoli, raccogliendo in quest’ultimo oltre 6000 persone. La loro musica è stata portata in tour anche in Europa e in Nord America, e hanno collaborazioni discografiche con artisti internazionali (Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero).

Foja, bio breve

I Foja hanno all’attivo tre album in studio, ‘Na storia nova, Dimane torna ‘o Sole, e ‘O treno che va. Con gli ultimi due ottengono un posizionamento nella cinquina finale delle Targhe Tenco nella categoria miglior album in dialetto. La loro musica è stata utilizzata con successo in diversi film come L’arte della felicità (EFA European Film Award) e Gatta Cenerentola, ottenendo la candidatura per la miglior canzone originale sia al David di Donatello con i brani “’A malia” e “A chi appartieni”, che ai Nastri d’Argento con “’A malia”.

Nel 2020 chiudono il loro primo decennio di attività discografica con lo speciale cofanetto “Dieci” che raccoglie l’intera produzione, compresi diversi brani fuori album e un inedito.

Nel 2021 inizia il nuovo progetto musicale, anticipato dalla pubblicazione in contemporanea di due nuovi singoli, “ADDÒ SE VA” e “TU”, che porterà alla pubblicazione del loro quarto album in studio.

Foja, social ufficiali

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/fojaofficial/

FACEBOOK

https://it-it.facebook.com/FojaOfficial/

YOUTUBE

http://www.youtube.com/fojaofficialchannel