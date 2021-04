Giro d’Italia 2021:

ACI & Sara Assicurazioni insieme nel ciclismo mondiale

ACI, Automobile Club d’Italia e Sara Assicurazioni corrono

di nuovo insieme a fianco del ciclismo italiano: ACI sarà Partner Istituzionale, con la

campagna #RISPETTIAMOCI per la Sicurezza Stradale, e SARA Top Sponsor

dell’edizione 2021 del Giro d’Italia, dopo aver sostenuto a marzo le classiche come

Official Sponsor di Strade Bianche, della Milano-Sanremo e Sponsor Maglia Azzurra

della Tirreno/Adriatico.

Giro d’Italia 2021, maggiore sicurezza sulle strade

L’ACI prosegue con il Giro 2021 il lavoro per una sempre maggiore sicurezza sulle

nostre strade, in particolare per quegli utenti, ciclisti e pedoni, che sono più vulnerabili

e troppo spesso vittime degli incidenti.

Obiettivo di #RISPETTIAMOCI è sensibilizzare e indirizzare verso i corretti

comportamenti di guida, specie quando l’automobilista incontra bici e cittadini a

piedi, primo fra tutti l’attenzione costante alla strada.

#RISPETTIAMOCI vuol essere un richiamo per un atteggiamento di rispetto di tutti

verso tutti, qualunque sia il modo con cui affrontiamo la strada, e a non distrarci,

condizione che è la prima concausa di incidentalità. Un richiamo positivo, non

impositivo, all’educazione stradale, al rispetto, quale primo elemento per la riduzione di

vittime e feriti.

Giro d’Italia 2021, spot e tutorial

La campagna prevede la realizzazione di uno spot e di tutorial per la sicurezza e si

articolerà attraverso il contatto diretto con gli appassionati presenti alle tappe, il portale

ufficiale del Giro che ospiterà l’area #rispettiamoci dedicata alla sicurezza stradale a

cura di ACI, lo specifico programma di sensibilizzazione sui canali web e social di ACI, e

sarà accompagnata dall’attività dell’ufficio stampa dedicato verso gli innumerevoli

media televisivi, web, radiofonici e cartacei, nazionali e locali, che seguiranno la gara.

Sara quest’anno rafforza il suo impegno per i ciclisti con Bici2Go, la soluzione

assicurativa studiata per tutelare chi usa la bici come mezzo di mobilità urbana o nel

tempo libero, che sarà Polizza Ufficiale del Giro d’Italia.

Bici2Go, acquistabile a partire da 50€ in Agenzia oppure online sul sito sara.it, fino al

30.11.2021 permetterà anche, a chi compra un secondo prodotto Sara (auto o rami

elementari) entro il 31.05.22, di ricevere un buono Amazon del valore di 50€, così

da azzerare praticamente il costo della stessa Bici2Go.

Giro d’Italia 2021, utenti vulnerabili della strada

L’attenzione per la mobilità è da sempre centrale per la Compagnia Assicuratrice

Ufficiale dell’ACI, così come è condiviso l’impegno per la sicurezza, con particolare

attenzione agli utenti vulnerabili della strada e a chi utilizza i veicoli della mobilità

alternativa, anche per ripiegare dall’assembramento dei mezzi pubblici.

Per Sara, inoltre, sostenere il ciclismo vuol dire abbracciare i valori di uno sport popolare

e accessibile, legato al territorio e attento all’ambiente. Per testimoniare concretamente

questa sintonia, in occasione del Giro E – l’evento riservato alle bici elettriche – Sara

con i suoi Agenti formerà per la prima volta uno Special Team che parteciperà fuori

competizione a 5 tappe.

Giro d’Italia 2021, collaborazione di Aci e Sara

“ACI e SARA dal 1946 collaborano per offrire sicurezza e tutela agli utenti della strada

– dichiara Angelo Sticchi Damiani Presidente di ACI e Presidente di Sara

Assicurazioni – un connubio unico, al servizio dei milioni di cittadini che

quotidianamente si muovono lungo le strade italiane. Essere insieme al Giro, ognuno

nel proprio ruolo, evidenzia i risultati di questa collaborazione a favore degli utenti”.

“Sara Assicurazioni è orgogliosa di essere al fianco di uno sport amato e radicato nel

Paese come il ciclismo, che ci trasmette valori sani e positivi. – afferma Alberto Tosti,

Direttore Generale di Sara Assicurazioni – L’impegno, la determinazione ma anche

la sicurezza e la sostenibilità sono nel nostro DNA”.

“Il Giro, con i suoi appassionati, offre un formidabile sostegno alla campagna

#rispettiamoci – è il commento di Ludovico Fois Consigliere per la Comunicazione

di ACI – che ha l’obiettivo di far prendere coscienza sulla sicurezza stradale e una

conseguente rivalutazione dei propri comportamenti quotidiani sulla strada”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di presentare Bici2Go come Polizza Ufficiale del

Giro d’Italia.” – commenta Marco Brachini Direttore Marketing, Brand e

Customer Relationship – La nostra offerta vuole sottolineare la nostra attenzione alle

nuove forme di mobilità e alle nuove esigenze di protezione e sicurezza”.