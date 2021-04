Eleonora Catalani, “Ti confesso che” il nuovo singolo

Eleonora Catalani in radio dal 30 aprile il nuovo singolo “Ti confesso che”

Dal 30 aprile in radio “Ti confesso che”, il nuovo singolo della cantautrice potentina Eleonora Catalani, brano pop autobiografico, già disponibile in tutti i digital store, che porta la firma anche del musicista Vincenzo Micucci.

La protagonista si racconta in un momento molto delicato che coinvolge la madre confessando quelle che sono le sue paure ricorrenti e le sue speranze. Ad un iniziale stato di smarrimento e impotenza di fronte ad una diagnosi importante si affianca il desiderio di condividere i momenti più semplici con lei tra malinconie e dolci sorrisi.

Videoclip “Ti confesso che”: https://youtu.be/Sm2HWq-D6IM

Eleonora Catalani lancia un messaggio di speranza

Eleonora dedica questo brano a tutti coloro che stanno combattendo con un mostro invisibile e lancia un messaggio di speranza invitando ad essere roccia in un lago di ghiaccio (dal testo della canzone) e a non perdere mai il sorriso quando la vita prova a sfidarci. La malattia diventa spunto per una nuova rinascita, un nuovo modo di vedere e assaporare la vita. Dalla paura può nascere una forza incredibile.

Ci spiega Eleonora: “‘Ti confesso che’ è un progetto al quale sono molto legata perché rappresenta la possibilità di liberare le mie emozioni, farmi conoscere e permettere a chi mi ascolta di riconoscersi. Affronto per la prima volta il tema di una malattia vista con gli occhi di una figlia nei confronti di una madre che si ammala. Farsi compagnia e sorridere diventa l’unica pozione magica vincente”.

Eleonora Catalani, Biografia

Eleonora Catalani, Interprete e Cantautrice pop-soul. Nata a Potenza (PZ) – Italia il 23 aprile 1983. La sua carriera inizia circa quattro anni fa con la presentazione dei suoi inediti in Toscana ed in Liguria. Ha studiato canto moderno nelle Marche, nel Lazio ed in Basilicata, dove attualmente sta lavorando alla realizzazione del suo primo LP.

Contatti social

IG: https://www.instagram.com/eleonoracatala/

FB: https://www.facebook.com/eleonoracatalaniNory

Email: elecatalani@hotmail.it