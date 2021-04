E’ disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali Come va (Island Records), il nuovo brano di Margherita Vicario. A due mesi esatti dalla release di Orango Tango Margherita stuzzica i suoi fan e, nell’attesa di Bingo, il nuovo album in uscita il 14 maggio e già disponibile in pre-order, pubblica questa volta un brano intimo e delicato, a conferma della poliedricità e dello straordinario talento di una delle artiste più attese di questo 2021, capace di raccontare il mondo attraverso le sue mille sfumature, sempre con sguardo curioso e originale.

Un beat che entra nella testa e un sound avvolgente quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano, un dolce dialogo tutto al femminile. Al centro della canzone Margherita e un’amica che, in un anno di cambiamenti, riassumono mille pensieri e paure in una sola domanda, la più difficile a cui siamo costantemente chiamati a rispondere: “Come va?”. Tra relazioni appese a un filo, insicurezze e lo slancio salvifico per un futuro migliore, la Vicario traccia un quadro perfetto di un tempo sospeso che ci ha messo davanti a mille perchè, riuscendo ancora una volta a disegnare una nitida e sincera rappresentazione della contemporaneità che ci circonda.

A rendere ulteriormente palpabili le atmosfere dolci e riflessive del brano, il videoclip disponibile ora su Vevo, un racconto per fotogrammi a tinte black and white diretto da Francesco Coppola. Al centro della storia narrata, un ibrido tra un documentario e un reality d’autore, la vita di tre donne e la poesia dietro ai piccoli gesti quotidiani di ognuna di esse. “Ogni minuto, ogni secondo di una donna è pieno di mille pensieri e mille ripensamenti” racconta Margherita. “Ci sono mille strade e mille opzioni rinchiuse in un secondo della vita di una donna: come si sente? A che pensa? Come sta? Come va?

L’idea è stata quella di provare a raccontare con estrema delicatezza quell’intimità, la tenerezza, gli abbracci, i balli e la spensieratezza. Tutto questo accanto alla dignità, alla condivisione dei problemi e al superamento del luogo comune che vede le donne invidiose, in competizione, quando invece spesso sono necessarie le une alle altre, perchè si confrontano tra di loro, si consolano. Si ammirano”. Un videoclip, quello di Come va, teso a spalancare una finestra sulla vita di tre donne. Una finestra, in realtà, aperta sull’infinito e magico universo femminile.