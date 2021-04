“Non ho niente da mettermi”, il libro di Eleonora Petrella

“Non ho niente da mettermi”: manuale di stile, suggerimenti e curiosità

Sarà capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di guardare il proprio armadio stracolmo di vestiti pensando di non avere niente da mettere. La verità è che spesso spendiamo un sacco di soldi per acquistare capi… che non sono adatti a noi.

Magari anche abiti costosi e alla moda che non sappiamo però come indossare e che non ci fanno sentire sicure di noi. Insomma, non è sempre vero che, se spendiamo tanto, compriamo bene.

Perché la prima regola per avere un guardaroba perfetto è tanto semplice quanto imprescindibile: dobbiamo innanzitutto imparare a conoscerci. Forme, colori, stili: non esistono capi giusti o sbagliati, esistono solo capi che ci valorizzano di più e capi che ci valorizzano di meno.

“Non ho niente da mettermi”: cosa suggerisce Eleonora Petrella

Basta riempire i cassetti di vestiti superflui, basta sessioni interminabili davanti all’armadio e basta privarsi di outfit solo perché temiamo non ci donino. È arrivato il momento di osservare, studiare e sperimentare per scoprire quello che ci “sta” bene e quello che ci “fa stare” bene.

“Non ho niente da mettermi”: le illustrazioni di Enrica Mannari

Enrica Mannari ha studiato design alla Noesis, accademia sperimentale di Visual Design. Con oltre 120k follower su IG, è illustratrice e content creator molto amata sul web. Giornalmente racconta sui suoi canali social di consapevolezza, introspezione e body-positivity. Ha collaborato con importanti brand.

“Non ho niente da mettermi”: l’autrice

Eleonora Petrella è nata a Torino nel 1991 e si è laureata in Management e Marketing. Da sempre interessata al mondo della moda, ha deciso di trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro, aprendo prima un blog e poi un canale YouTube.

Oggi, con più di 1 milione di follower sui suoi social, Eleonora è una delle fashion influencer più amate in Italia. Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso) è il suo libro d’esordio, un imperdibile manuale dello stile.

