Open Day del 2021 Al Cpm Music Institute di Milano

Primo Open Day del 2021

Tutto pronto al CPM Music Institute di Milano per il primo OPEN DAY del 2021

La scuola di Alta Formazione Artistica Musicale, fondata e diretta da oltre 35 anni da Franco Mussida, dà appuntamento a SABATO 17 APRILE per una giornata alla scoperta del mondo del CPM.

Un Open Day in presenza (previa prenotazione obbligatoria), organizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, all’interno di una sede rinnovata che si sviluppa su 2500 mq in via Privata Elio Reguzzoni n.15.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare la scuola; ricevere informazioni sui percorsi formativi, i servizi e le attività extra-didattiche; scoprire le opportunità professionali; interagire con docenti, allievi e staff; sostenere un’audizione; scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze e iscriversi ai corsi.

Programma dell’Open Day di sabato 17 Aprile

– Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Presentazione del CPM e dell’offerta formativa. Gli ospiti saranno accolti dalla Musica della CPM Band

– Dalle ore 13.45 alle ore 14.45

I Responsabili e i Docenti di ogni Dipartimento presenteranno nel dettaglio i programmi didattici dei singoli corsi

– Dalle ore 15.00

Audizioni per i corsi di Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Writing&Production e master di SongWriting;

Colloqui per il master in Giornalismo e Critica Musicale

La didattica

Al CPM l’insegnamento dello strumento è affidato ad un corpo docenti altamente specializzato in ogni singolo genere (Pop, Rock, Blues, Jazz …), e i piani di studio sono pensati per approcciarsi al meglio ai vari stili musicali. Caratteristiche importanti che contraddistinguono il CPM da altri Istituti e grazie a cui gli studenti acquisiscono non soltanto una visione didattica completa, ma anche una significativa apertura musicale utile per affrontare differenti situazioni lavorative e arricchire così il proprio percorso personale e umano.

Questa didattica multi-docenza e multi-stilistica trova la sua massima espressione nel Triennio Accademico AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale: sviluppato su 3 anni con un monte ore annuale compreso tra le 467 e 500 ore, caratterizzato da un’ampia offerta formativa full time e disponibile per Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere. Al termine del percorso viene rilasciato il Diploma Accademico di 1° livello, un titolo equivalente ad una Laurea triennale riconosciuta su territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://mailchi.mp/cpm/openday17aprile