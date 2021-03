Posizioni aperte per le principali strutture sanitarie private della Lombardia

184 le posizioni aperte nelle province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona

E-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali attraverso ewMedical, la divisione specializzata di nella ricerca di profili professionali in ambito sanitario, è alla ricerca di personale medico e infermieristico per 184 posizioni aperte in Lombardia, nelle province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona.



Opportunità di lavoro

Si apre per 109 infermieri, 60 medici e 15 direttori sanitari, che andranno a rafforzare gli organici di alcune tra le principali strutture sanitarie private della regione, in un momento in cui l’emergenza sanitaria richiede il massimo sforzo nel settore dell’assistenza sanitaria.

I contratti offerti sono prevalentemente a tempo interminato o a lungo termine e in alcuni casi prevedono anche l’alloggio in caso di trasferimento. L’inserimento è immediato.

A seconda della specificità del profilo ricercato, l’opportunità di lavoro – sia per gli infermieri che per il personale medico – si apre anche a neolaureati.

Maggiori dettagli sulle posizioni aperte

Sono disponibili consultando il portale e-work al link: http://bit.ly/medical-lombardia

Per presentare la propria candidatura mandare una mail con CV all’indirizzo:

medical@e-workspa.it

La ricerca di personale nel settore sanitario da parte di ewMedical è costante e in continua evoluzione.

Si invitano pertanto i potenziali candidati a consultare periodicamente il sito di offerte

e-work per cogliere ulteriori possibilità di inserimento.

Una volta completata la candidatura sul sito www.e-workspa.it i candidati possono seguire

l’evoluzione del loro percorso scaricando dagli store IOS e Android l’app “e-work with us”.

Il dettaglio delle posizioni attualmente aperte per provincia:

MILANO

42 infermieri

BRESCIA

20 infermieri

20 medici prelevatori

BERGAMO

12 infermieri

15 medici internisti

15 medici ginecologi

10 medici pronto soccorso

15 direttori sanitari

CREMONA

35 infermieri

