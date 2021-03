“Dalle Green School alla Green Society ” – convegno on line

Si terrà nella mattinata di domani, 11 marzo, il convegno on line “Dalle Green School alla Green Society – Esperienze virtuose e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici”.

Tappa finale del progetto “Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile” avviato nel 2019, l’evento è stato organizzato da ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti in collaborazione con Regione Lombardia, Arpa Lombardia, il Comitato Tecnico Scientifico di Green School e i partner della rete di progetto, grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Oltre a fornire un inquadramento generale del tema della sostenibilità e delle future sfide globali, il seminario sarà l’occasione per presentare progetti e iniziative attuate da enti pubblici, associazioni, cooperative, aziende e cittadini – a scala locale, nazionale e internazionale – nel campo della riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici in linea con il goal 7 e il goal 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Green School, infatti, non si rivolge solo alle scuole, ma mira a coinvolgere la più ampia platea possibile per fare rete e condividere esperienze virtuose e buone pratiche promuovendo la tutela dell’ambiente e la cultura della sostenibilità.

All’evento, moderato da Maurizio Melis conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia, parteciperanno, fra gli altri, l’assessore regionale Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e il presidente di Arpa Lombardia Stefano Cecchin. Oltre ai contributi in diretta da parte di numerosi relatori, saranno condivise alcune video-pillole su esperienze virtuose.