Riapre il Museo Diocesano Milano

Da domani il

Museo Diocesano riapre al pubblico!

In occasione della riapertura vi aspettiamo per una

PAUSA PRANZO AL MUSEO

MARTEDI’ 16 / dalle 13.00 alle 14.00

La direttrice Nadia Righi e le conservatrici, Alessia Devitini e Cinzia Picozzi, accompagneranno i visitatori a una visita guidata delle collezioni del museo.

I biglietti possono essere acquistati unicamente tramite la biglietteria on line.

Orario di apertura:

da martedì a venerdì

dalle 10 alle 18

la biglietteria chiude alle ore 17.30

Fino al 4 aprile (Pasqua) ingresso gratuito per medici e infermieri della Lombardia (con tesserino professionale)

Acquista il biglietto…

L’OSPITE INATTESO

LUNEDI’ 15 febbraio / ore 18

Incontro con Cristiana Collu, direttore della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

LA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA E LE SUE MOSTRE

Con la mostra Time is out of joint, un “nuovo allestimento in forma di mostra”, la Galleria Nazionale ha segnato un punto di rottura, suscitando grande sorpresa e sollevando nuovi dibattiti sui percorsi museali. Cristiana Collu, direttore del museo, ci racconterà la “sua” Galleria.

Incontro gratuito Non è necessaria iscrizione. Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83546077544?pwd=bS95WG04NFArWU00WGI2SVg0MUg5UT09

ID riunione: 835 4607 7544 / Passcode: 474302

MARTEDI’ 16 febbraio / ore 18

Incontro con Giuseppe Frangi, giornalista direttore del mensile Vita; presidente Associazione Testori.

MILANO: Monumenti per la città del terzo millennio.

Viaggio alla scoperta degli interventi di arte contemporanea che hanno cambiato il volto della città, definendo nuovi spazi e traghettando Milano nel terzo millennio.

Incontro gratuito Non è necessaria iscrizione. Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87004590584?pwd=TkVzYmlOajB6YTVSZkxBMzZmNzVCQT09

ID riunione: 870 0459 0584 / Passcode: 389009

Ciclo di incontri online

LENTE D’INGRANDIMENTO

relatore Stefano Zuffi

Incontri dedicati a opere che rappresentano momenti “forti” nella storia dell’arte: dipinti e sculture che hanno segnato momenti di svolta e che ci permettono di intessere racconti appassionati di artisti, luoghi, contesti sociali.

MERCOLEDI’ 17 febbraio / ore 18

Van Eyck, Polittico dell’Agnello mistico

Le lezioni si svolgono il mercoledì tramite piattaforma ZOOM / Orario: ore 18 / Durata: 60 min./ Costo: singola lezione 10 €

ACQUISTO: è attivo ESCLUSIVAMENTE l’acquisto online tramite la biglietteria elettronica.

Acquistabile fino al 17/02

E’ possibile acquistare anche la lezione della prossima settimana

MERCOLEDI’ 24 febbraio / ore 18

Pisanello, San Giorgio e il drago

ACQUISTO: è attivo ESCLUSIVAMENTE l'acquisto online tramite la biglietteria elettronica.

Acquistabile fino al 24/02 Ciclo di incontri online

DALL’OTTOCENTO AL CONTEMPORANEO

relatore Maria Elisa Le Donne

L’Ottocento ci pare ormai lontano e “superato” ma è in realtà un secolo dalla radicale modernità: nell’arco degli ultimi suoi vent’anni si pongono infatti le base per le straordinarie innovazioni che saranno poi proprie delle Avanguardie nel secolo successivo.

GIOVEDI’ 18 febbraio / ore 18

Courbet e i Realismi

Le lezioni si svolgono il mercoledì tramite piattaforma ZOOM / Orario: ore 18 / Durata: 60 min./ Costo: singola lezione 10 €

ACQUISTO: è attivo ESCLUSIVAMENTE l'acquisto online tramite la biglietteria elettronica.

Acquistabile fino al 18/02

