Nitro: “GarbAge Evilution”

Mancano meno di 24 ore all’uscita dell’attesissimo “GarbAge Evilution” (Arista/Sony Music Italy), l’evoluzione di “GarbAge”, ultimo album di NITRO, prodotto da MACHETE – crew di cui Nitro è membro -, con la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. L’album sarà disponibile da mezzanotte su tutte le piattaforme streaming e digitali.

Nel nuovo progetto, alle tracce di “GarbAge” si aggiungono ben sei nuovi brani: la già edita “Ossigeno” feat Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), “Animalz” (prod. Strage), “Chica” (prod. Young Miles), “BARSMAGEDDON” (prod. Low Kidd) e due featuring, uno con la vincitrice di X FACTOR 2020, Casadilego, in “Mr & Mrs Smith” (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in “OK BOOMER” (prod. B-dope & Young Miles).

Questa la tracklist completa di “GarbAge Evilution”:

DISC 1

01 Animalz

02 Chica

03 BARSMAGEDDON

04 Mr & Mrs Smith (feat Casadilego)

05 OK BOOMER (feat Rosa Chemical)

06 Ossigeno (feat Vegas Jones)

DISC 2

01 GarbAge

02 Cicatrici

03 OKAY?! (feat. Lazza)

04 No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele)

05 Saturno

06 Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

07 RAP SHIT (feat. tha Supreme, Gemitaiz)

08 Wormhole

09 MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality)

10 Come non detto (feat. Dani Faiv)

11 Gostoso (feat. Giaime)

12 Blood (feat. Doll Kill)

13 Rispetto

14 Libellule