CLUBHOUSE BATTE RONALDO, TIK TOK E LINKEDIN

Anche in Italia esplode il fenomeno del momento. Boom di ricerche su Google: +2200% in 7 giorni

Clubhouse, il social vocale più popolare del momento, batte Ronaldo, Tik Tok e Linkedin. È quanto emerge dall’analisi dei dati tratti dai Google Trends degli ultimi 7 giorni effettuata da AvantGrade.com, agenzia SEO fondata e diretta da Ale Agostini. In più momenti infatti, le ricerche sul social network più dibattuto del momento, hanno superato quelle sul campione portoghese e non solo.

Il paese più attivo è la Cina, dove è stato possibile scaricare l’app fino all’8 febbraio. A seguire, Taiwan e Hong Kong con l’Italia decima.

Tra i fattori che spingono le persone a registrarsi, la presenza di molti personaggi famosi. Tra le ricerche effettuate su Google, emergono picchi su “Club House” e “Club House App”. I numeri mondiali di Clubhouse (CLBH) sono in forte crescita in Italia. L’interesse intorno al nuovo social network, in alcuni frangenti ha superato quello verso Linkedin e addirittura Tik Tok, che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane. Un ruolo importante è stato giocato dalle stanze in cui sono entrati Elon Musk e Mark Zuckerberg. Lo dicono i numeri: le ricerche degli ultimi giorni sul fondatore di Facebook hanno raggiunto un +450% mentre su Musk siamo a +110%. Tra le query associate, anche un incredibile +2.200% su “Club House registrazione” e +800% su “Come registrarsi su Club House”.

L’interesse si concentra in Lombardia (Milano e Brianza), Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, con Monza e Milano particolarmente attive. Si cercano inviti per entrare a far parte della community e informazioni legate all’utilizzo dell’app su Android.

“E’ scoppiata la Clubhouse Mania per l’unico Social 100 % Vocale dove si entra solo ad invito” – sottolinea Ale Agostini, esperto di digital marketing e direttore di AvantGrade.com. “È un fenomeno che sta dilagando anche in Italia, specialmente nelle grandi città. Le persone cercano su Google sia come avere un invito, sia come investire in una startup che però al momento non è quotata”.

AvantGrade

Xago Europe SA

Via San Gottardo, 61

6828 Balerna (TI) – Svizzera

Tel. +41 91 682 9583

Website: https://www.avantgrade.com/

Facebook: Avantgrade.com

Linkedin: AvantGrade – AI First Digital Marketing Agency