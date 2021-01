Malerba: “No Good”, nuovo singolo

GIORGIA MALERBA – in arte solo MALERBA – torna con un nuovo singolo dal titolo “NO GOOD”, cantato in collaborazione con il rapper MAMBOLOSCO (disponibile qui: https://vir.lnk.to/nogood).

“Voglio cantare persa in un open bar” è l’incipit del brano dalle sonorità accattivanti e contemporanee che fondono musica trap e rnb e da un ritornello martellante che ‘rimane subito in testa’. Alla voce di Malerba si aggiunge poi quella di MamboLosco, uno dei massimi esponenti della scena trap italiana e responsabile di hit certificate Platino quali “Guarda come flexo”, “Twerk” e “Lento” (due volte Platino).

Malerba è una cantautrice: ama scrivere e comporre brani e ha già pronte diverse canzoni di prossima uscita. In “NO GOOD” si è avvalsa della collaborazione degli autori Serena Brancale, Laura Di Lenola, MamboLosco, Manuel Finotti, Roberto Pisoni, della produzione di Gorbaciof e la supervisione artistica di Carlo Avarello.

Il brano segue la pubblicazione del primo singolo di MALERBA “LOCA CON TE”, prodotto da Andry The Hitmaker (Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang, Elettra Lamborghini).

Malerba, oltre che cantautrice, è anche una superstar di TikTok: basti pensare che il suo video pubblicato lo scorso 3 ottobre e che la vede protagonista assieme al suo cane è stato il più visto sulla piattaforma in tutt’Europa con oltre 44 milioni di views, 8 milioni e mezzo di like, 51.200 commenti e 39.500 condivisioni.

Un successo incredibile sopraggiunto quasi per caso durante il lockdown, periodo nel quale Malerba, chiusa in casa come tutti, decide di passare il suo tempo con video bizzarri su Tik Tok. Nel giro di pochissimo tempo, partendo da poche migliaia di followers Malerba si è ritrovata con oltre 2,4 milioni di seguaci!