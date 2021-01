MADAME feat. FABRI FIBRA

“IL MIO AMICO”

Da oggi venerdì 15 gennaio in radio e in digitale

IL PRIMO SINGOLO DALL’ALBUM IN USCITA IN PRIMAVERA

DELLA PIU’ GIOVANE ARTISTA IN GARA A SANREMO 2021

Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui.

Madame

Madame torna con “Il mio amico” featuring Fabri Fibra, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino.

Un regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaio Madame compie 19 anni, è la più giovane artista in gara a Sanremo 2021, dove parteciperà nella categoria Campioni.

“Il mio amico” è il primo singolo estratto dall’album di esordio in uscita in primavera.

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A meno di vent’anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato con Marracash, negramaro e Ghali.

È la nuova voce libera della musica italiana. È diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile e sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono né l’età né il genere a definire il talento di un artista.