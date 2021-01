LITHIO

IL COLONNELLO NON SCRIVE A NESSUNO

E’ LA VERSIONE BILINGUE DEL CELEBRE INNO RUSSO

La versione in italiano di “Polcovniku Nikto Ne Pishet”, ovvero “Il Colonnello Non Scrive a Nessuno”, nasce da un atto d’amore nei confronti dei fan russi della band che li hanno accolti nella loro terra a braccia aperte. Conseguentemente alle moltissime richieste di una versione in italiano i LITHIO hanno deciso di farne un una rielaborazione tutta loro con il risultato di un esplosivo mix bilingue.

Un omaggio possa che aggiungere qualcosa in più alla versione che tutti conoscono!

LINK AL VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=gddRUPLXnmI&feature=youtu.be&ab_channel=LITHIO

ASCOLTA “IL COLONNELLO NON SCRIVE A NESSUNO”!

Spotify: http://spoti.fi/2WrOroX

YouTube: https://bit.ly/38hwCyh

iTunes: https://apple.co/3mtvD3b

Deezer: http://bit.ly/37s3cOW

Amazon: https://amzn.to/3mtZ3y3

