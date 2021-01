Uno straordinario esperimento scientifico, che intende verificare l’azione distruttrice del tempo sulla materia, ha provocato una pericolosa mutazione in una zanzara. Due professori del MIT muoiono in seguito alle punture degli insetti e la stessa Diana scampa per miracolo al loro attacco.

È questo l’inizio di un terrificante incubo che colpirà la costa est degli States. La varietà mutante di insetti inizia infatti a seminare terrore e morte tra Boston, New York e Cape Cod. Ed è qui che avrà luogo un vero e proprio duello all’ultimo sangue tra Martin Mystère e l’intelligentissima zanzara a capo dello sciame assassino.

Siamo nel cuore della trama di MARTIN MYSTÈRE. GLI ASSASSINI INVISIBILI, il volume firmato da Alfredo Castelli e Claudio Villa e in libreria e fumetteria dal 14 gennaio.

Martin Mystère, studioso laureato in antropologia alla Harvard University, specializzato in Archeologia alla Sorbona di Parigi, in Storia dell’Arte all’Istituto di Belle Arti a Firenze e in cibernetica applicata al linguaggio al Massachusetts Institute of Technology, è il celebre personaggio creato da Alfredo Castelli che firma anche la prefazione del volume.