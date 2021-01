Anno 2020 – Risultati sportivi e non solo

Le iniziative e i risultati del 2020

La stagione sportiva del 2020 verrà inevitabilmente

ricordata come quella legata alla pandemia da Covid19. Il mondo, sport compreso, si è completamente

fermato, lasciando dietro di sé una crisi non solo

sociale, ma anche economica.

È nel momento delle difficoltà che bisogna però trovare

il miglior modo possibile per reagire. E così è stato

anche per il CUS Milano. A fronte, infatti, di uno stop

nel momento più ‘caldo’ della stagione sportiva, la

primavera, il numero totale di iscritti che hanno

partecipato ad almeno un’attività organizzata dal Cus

è di 11.295 presenze. Un dato, al netto della pandemia

e della mancata realizzazione di diversi eventi già

programmai, in leggerissimo calo rispetto ai 15.227

della stagione precedente. Cifre che portano il totale

degli iscritti (con tesseramento triennale) quasi a quota

30mila .

Numeri sempre importanti che trovano la loro

spiegazione dietro la capacità di CUS Milano e delle sue

sezioni di reinventarsi. Dopo lo svolgimento

‘tradizionale’ delle attività invernali, infatti, sono stati

utilizzati gli strumenti tecnologici per far sentire i

nostri tesserati vicini, anche se lontani. Con questo

spirito sono nati i ‘Campionati di Facoltà Home

Edition’, che in tempo di Covid si sono imposti a livello

nazionale come la più grande manifestazione sportiva

agonistica disputata garantendo l’assoluta

contemporaneità. Ognuno nella sua categoria, maschile

e femminile, gli atleti si sono collegati da casa in

videoconferenza da ogni parte d’Italia, sotto l’occhio

vigile dei giudici di gara, nelle prove di calcio, basket,

volley, plank, trivial ed e-Sports.