Pallavolo Serie A1 Femminile

Serie A1 Femminile: 15^ giornata, mercoledì Zanetti-Igor. Giovedì lunch match Imoco-UYBA. Tutto su LVF TV, anche sull’app ufficiale

Ancora due partite prima del Natale. Il Campionato di Serie A1 prosegue nonostante le difficoltà legate al Covid-19 e ai casi di positività riscontrati in numerose squadre. Tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre è in programma la 15^ giornata di Regular Season e saranno quattro le formazioni impegnate (quattro partite sono state rinviate a data da destinarsi).

Martedì alle 18.00 la Zanetti Bergamo ospiterà l’Igor Gorgonzola Novara in uno dei grandi classici del volley rosa contemporaneo. Le rossoblù di Daniele Turino e le azzurre di Stefano Lavarini sono divise da ben 20 punti in classifica – Novara è seconda a quota 31, mentre Bergamo occupa la quartultima posizione con 11 – ma è facile immaginare che la gara sarà comunque assai equilibrata. “Dobbiamo cercare di essere aggressivi in battuta – spiega il coach delle orobiche -. Perché, nel momento in cui lo siamo stati con Casalmaggiore, abbiamo fatto tanti punti a muro e lavorato bene in difesa. Questo è l’aspetto principale, anche se siamo consapevoli che Novara riceve molto bene. Però, se noi batteremo facile, avremo grossi problemi. E poi dovremo pensare a superare il loro muro”. “Sono certa che vivrò una sensazione bellissima ma anche strana – commenta Malwina Smarzek, opposta della Igor che è approdata in Italia proprio con la maglia della Zanetti – tornando da “ex” in quel palasport che dopo due anni da protagonista sento ancora un po’ come fosse casa mia. E’ un peccato dover giocare senza pubblico, perché non potrò rivedere tante persone care che ho conosciuto a Bergamo, ma ovviamente in questo momento le priorità sono giustamente altre. Da parte nostra andremo in campo per cercare di dare continuità ai risultati positivi, siamo reduci da una partita bella, tirata e combattuta con Chieri e mi aspetto una partita del genere anche contro la Zanetti. In Italia funziona così: è inutile guardare la classifica o i risultati ottenuti, ogni partita va affrontata al massimo del ritmo e dell’attenzione: Bergamo sta crescendo e farà di tutto per metterci in difficoltà”.

L’Imoco Volley Conegliano affronterà invece mercoledì, all’ora di pranzo, la Unet E-Work Busto Arsizio. Le pantere di Daniele Santarelli punteranno a prolungare la lunghissima imbattibilità (che ormai dura da più di un anno) e a mantenersi a punteggio pieno in classifica, mentre le farfalle disputeranno l’ultimo match di un 2020 assai sfortunato sebbene non possano presentarsi al completo: con diverse atlete ancora positive al Covid e in attesa di conoscere gli esiti degli ultimissimi tamponi, il Club bustocco ha deciso di mettere comunque a calendario il match del PalaVerde, per non accumulare ulteriori gare di recupero.

RAI SPORT

Una partita per ogni turno di Campionato sarà trasmessa in esclusiva e in alta definizione su Rai Sport HD, canale 57 del digitale terrestre e 121 della piattaforma Tivùsat. La telecronaca è affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani. Prossimo appuntamento per il tradizionale match di Santo Stefano: sabato 26 dicembre, alle ore 17.00, il derby tra Reale Mutua Fenera Chieri e Bosca S.Bernardo Cuneo.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 15^ GIORNATA

Mercoledì 23 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Saltalippi-Giardini ADDETTO VIDEOCHECK: Bonzanni

Giovedì 24 dicembre, ore 12.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Curto-Piana ADDETTO VIDEOCHECK: Antonaci

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Delta Despar Trentino – VBC èpiù Casalmaggiore

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa: Reale Mutua Fenera Chieri

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 39 (13-0); Igor Gorgonzola Novara 31 (11-2); Saugella Monza 25 (9-3); Savino Del Bene Scandicci 24 (8-3); Reale Mutua Fenera Chieri 21 (7-4); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 15 (6-7); Il Bisonte Firenze 14 (5-8); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-8); Zanetti Bergamo 11 (3-10); Unet E-Work Busto Arsizio 10 (3-7); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-9); Banca Valsabbina Millenium Brescia 9 (1-12).

* tra parentesi le partite vinte-perse

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 26 dicembre, ore 17.00 (diretta Rai Sport HD)

Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 27 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Delta Despar Trentino

Martedì 29 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Rinviate a data da destinarsi

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza

Bartoccini Fortinfissi Perugia – VBC èpiù Casalmaggiore

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio

24^ GIORNATA

Martedì 29 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara