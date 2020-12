Nicola Marota “Ogni giorno Natale”

Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “OGNI GIORNO NATALE” (Artist First / Warner Chappell Music), il nuovo singolo di NICOLA MAROTTA.

“Ogni giorno Natale” è il tentativo di rimettere le cose a posto, di salvare le cose buone, non per forza perfette, di una relazione. É il consiglio di provare a vivere le cose con lo stesso entusiasmo del giorno di Natale. Il brano è una ballad pop sporcata di indie e di elettronica ed è stato prodotto da Nicola Marotta e Marco Di Martino(Dima).

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Volevo mostrare a tutti una parte di me. Qualcosa che mi facesse esprimere musicalmente appieno e in cui, contemporaneamente, ci fosse dell’autobiografico. Il brano è nato in un Napoli-Milano, in treno, almeno 2 anni fa. Avevo scritto di getto diverse strofe, ma era solo una serie di versi sulle note dell’iphone. L’ho sviluppato insieme a Valerio Carboni (autore Warner Chappell) e solo qualche mese fa, creato la produzione ed il mondo sonoro con Marco Di Martino. Inizialmente non l’ho scritto per tenerlo per me, ma sentivo di averci messo talmente tanto di mio che ho preferito farlo uscire in prima persona. E’ una sorta di regalo che mi sono fatto per questo strano 2020. Spero sarà un regalo anche per chi lo ascolterà».

Biografia

Nicola Marotta nasce a Maddaloni(CE) nel 1988. Cantautore e autore, dal 2015, in esclusiva per Warner Chappell Music Italiana. Ha partecipato al XV Festival di Ghedi(2014), nel quale ha vinto il Premio Speciale “Warner Chappell” che gli garantisce un contratto per entrare nel roster della major editoriale. Ha scritto, da autore, per Francesco Renga, Noemi, Marco Masini, VHSupernova, Vanessa Grey, Carmen Ferreri ed Einar, per il quale firma il brano in gara a Sanremo 2019. Dal 2020, di pari passo con la carriera autorale, riprende l’attività cantautorale con il singolo “Ogni giorno Natale”, scritto da lui e Valerio Carboni, prodotta da Marco Di Martino.

Instagram: https://www.instagram.com/nicolamarotta__/