Al via le riprese della serie “Un Professore”

“UN PROFESSORE”

AL VIA LE RIPRESE DELLA NUOVA SERIE TV

PRODOTTA DA BANIJAY STUDIOS ITALY PER RAI1

Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi saranno i protagonisti

Alessandro D’Alatri alla regia

Possono gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato risolvere i problemi di tutti i giorni dei giovani d’oggi? Dante, originale professore di filosofia di un liceo romano, è convinto di sì.

Per Banijay Studios Italy, società di produzione guidata dal presidente e CEO Paolo Bassetti e dall’Head of Drama Massimo Del Frate, al via da lunedì 30 novembre le riprese della nuova serie televisiva “Un Professore” per Rai1.

Il protagonista è Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante, un professore che impiega la filosofia per aiutare i suoi studenti ad affrontare i problemi della vita. Ma riuscirà a risolvere anche i suoi problemi? Con il sostegno della madre Virginia, ex attrice di teatro molto esuberante, il protagonista proverà a ricucire un rapporto critico con il figlio Simone, studente della classe in cui lui insegna, dopo una lunga assenza da casa per via di un oscuro evento familiare del passato.

Dante, uomo separato che piace molto alle donne, incontrerà sulla propria strada Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, madre single del suo alunno ribelle Manuel. Sarà proprio lei a fargli conoscere il vero amore.

“Un Professore” è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia con Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Alessandro D’Alatri è il regista della serie. Format originale MERLÍ di TV3 Catalunya distribuito da Lagardère.