Il Moro: “Nuoteremo in mare”

È disponibile da oggi, martedì 22 dicembre,“Nuoteremo in mare”, il nuovo singolo de IL MORO, la giovane band capitanata da Martino Iacchetti. Online anche il suggestivo videoclip diretto da Swedish Flamingo Filmmakers.

Il brano, prodotto da Marco Ulcigrai (Il Triangolo, I Ministri), descrive con straordinaria sensibilità la cruda realtà in cui tutti noi siamo stati catapultati a inizio anno, con cui abbiamo dovuto imparare a convivere e di cui, chi più e chi meno, porta cicatrici indelebili sul cuore: quella della pandemia. Ascoltando le parole è inevitabile che emergano in superficie i ricordi di ciascuno sui duri mesi passati, sui giorni scanditi dalla paura, dall’incertezza e dalla stanchezza. Il messaggio finale è però di speranza: torneremo a scuotere i capelli al vento, a urlare al vuoto, a nuotare in mare in libertà, ad amare chi ci pare.

Il videoclip che accompagna il singolo si compone di istantanee di vita quotidiana semplici e familiari. Le protagoniste sono famiglie comuni che combattono la monotonia e la distanza attraverso l’immaginazione, l’inventiva e la musica, le stesse a cui IL MORO ha fatto affidamento in questi mesi per cercare di colmare, almeno in parte, il vuoto e la tristezza che spesso ci hanno attanagliati. Le immagini delle loro performance itineranti si alternano a quelle più domestiche dando vita a un collage di ricordi unico ed emozionante, che si sposa perfettamente al testo della canzone.