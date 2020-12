Davide Shorty tra le “nuove Poposte” a Sanremo

Dopo aver affrontato l’impegnativa finale di ieri sera, il cantautore, rapper e producer siciliano DAVIDE SHORTY è ufficialmente tra i vincitori di Sanremo Giovani e gareggerà tra “Le Nuove Proposte” della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “REGINA” (Totally Imported/The Orchard)!

“REGINA” è una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound – dal rap al soul, dal funk alla tradizione cantautorale italiana – ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o nell’altro, le risposte giuste.

Il singolo – già disponibile in streaming e digitale al link https://orcd.co/regina – scritto da Davide Shorty, Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese, è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva. A tal proposito l’artista commenta: “Regina è nata nel modo più sincero e quando io, Claudio, Ema e Davide l’abbiamo scritta, non riuscivamo a smettere di riascoltare la prima registrazione. A un certo punto ho esclamato: ve la immaginate sul palco di Sanremo?”

Di “REGINA” è già online anche il videoclip, girato da Francesco Lorusso per Broga’s e visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=XobTyq4tkVI, che spicca per la qualità della fotografia e delle immagini. Davide Shorty e la bellissima attrice del video, Céline Lancini, si guardano da lontano in uno spazio metaforico, circondati da ombrelli colorati e luci soffuse, mentre una sottile pioggia attraversa lo schermo, una pioggia – come dice la canzone – così fina che quasi non la senti.