“Alive”, il nuovo singolo di Martin Garrix alias Ytram

Il dj e produttore multi-platino Martin Garrix ha riattivato il suo alias YTRAM giusto in tempo per la fine dell’anno: è infatti disponibile in digitale il suo nuovo singolo “Alive” (http://stmpd.co/qdlimrXu).

Il brano segue la pubblicazione del precedente singolo “Fire” insieme a Elderbrook.

“Alive” lo vede collaborare con Citadelle, un nuovissimo duo di DJ francesi il cui suono si integra perfettamente con il sound che ha caratterizzato YTRAM durante quest’anno.

Da “Alive” prende spunto anche la title track ufficiale del documentario “Whatever It Takes” di Max Verstappen, caro amico di Martin Garrix. Il brano amplifica le spettacolari immagini del documentario sottolineando l’adrenalina che i piloti provano durante le gare.

Intanto Martin Garrix si sta preparando per un nuovo anno di importanti novità!