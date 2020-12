Prosegue il successo strepitoso dei BLACK EYED PEAS!

Da venerdì 11 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “GIRL LIKE ME”, il nuovo singolo del gruppo vincitore di 6 Grammy Awards e in collaborazione con SHAKIRA, la star colombiana vincitrice di numerosi Grammy Awards e Latin Grammy Awards.

È online anche il video ufficiale del singolo che ha totalizzato in pochi giorni più di 15 milioni di visualizzazioni su Youtube: youtu.be/vMLk_T0PPbk

Dimostrando ancora una volta una straordinaria attenzione e cura dei dettagli nella produzione dei loro video, i Black Eyed Peas utilizzano anche in questa clip visual di grande impatto e inseriscono una coinvolgente coreografia che vede come protagonista Shakira.

Tra i 5 Top artist su YouTube e artista donna che nel 2017 e nel 2018 ha registrato più visualizzazioni sulla piattaforma, Shakira porta il suo inconfondibile stile anche nel video di “GIRL LIKE ME”, annunciato dai Black Eyed Peas in occasione dei Billboard Latin Music Awars 2020.

Il singolo ad oggi conta oltre 15,7 milioni di stream ed è solo la più recente delle hit estratte da “TRANSLATION”, l’ottavo album del gruppo, il primo con EPIC RECORDS, che unisce perfettamente hip-hop, pop, dance, reggaeton e trap.

Di seguito la tracklist di “TRANSLATION”:

1. “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin

2. “FEEL THE BEAT” con Maluma

3. “MAMACITA” con Ozuna & J Rey Soul

4. “GIRL LIKE ME” con Shakira

5. “VIDA LOCA” con Nicky Jam & Tyga

6. “NO MAÑANA” con El Alfa

7. “TONTA LOVE” con J Rey Soul

8. “CELEBRATE”

9. “TODO BUENO”

10. “DURO HARD” con Becky G

11. “MABUTI” con French Montana

12. “I WOKE UP”

13. “GET LOOSE NOW”

14. “ACTION”

15. “NEWS TODAY”