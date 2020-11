“Vite in fuga”, dove? In Val Gardena

“Vite in fuga”, dove? Tra le montagne della Val Gardena

Dal 22 novembre, la prima delle 6 puntate della serie tv diretta da Luca Ribuoli

“Vite in fuga”, serie tv in 6 serate diretta da Luca Ribuoli, coproduzione Rai Fiction – PayperMoon Italia, e interpretata, tra gli altri, da Claudio Gioè, Anna Valle e con Ugo Pagliai, sarà ambientata in Alto Adige e, in particolare in Val Gardena, in mezzo alle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.

Le riprese in Val Gardena sono state realizzate nel 2019, tra Aprile e Maggio, in diverse location, come la Val d’Anna, Selva e anche presso il locale La Stua.

Questa fiction ruota intorno alle vicende di una famiglia che si trova a vivere un grande intrigo. La famiglia Caruana è benestante ed è composta da Silvia e Claudio e dai loro due figli, bravi ragazzi che studiano.

Un giorno Claudio finisce sotto inchiesta per uno scandalo finanziario; Riccardo, suo amico e collega, viene ritrovato senza vita e Claudio è il principale sospettato.

Con l’aiuto di un ex agente dei Servizi segreti, la famiglia Caruana ottiene un’identità fittizia e fugge dove nessuno possa trovarli, tra i monti dell’Alto Adige.

Tra sospetti, sorprese, dubbi e pericoli, proveranno a far emergere la verità, riscoprendo i valori autentici che li hanno sempre tenuti insieme come famiglia.

Infine, la programmazione:

· Prima puntata – domenica 22 novembre 2020

· Seconda puntata – lunedì 23 novembre 2020

· Terza puntata – domenica 29 novembre 2020

· Quarta puntata – lunedì 30 novembre 2020

· Quinta puntata – domenica 6 dicembre 2020

· Sesta puntata – lunedì 7 dicembre 2020