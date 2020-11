Novità Garzanti

NOVITÀ NARRATIVA e RAGAZZI

NOVEMBRE 2020

www.garzanti.it Garzanti Libri @garzantilibri @garzantilibri

IN LIBRERIA DAL 2 NOVEMBRE 2020

Cambieremo prima dell’alba

CLARA SÁNCHEZ

Traduzione di

Enrica Budetta

Vuoi vivere un’altra vita?

Vuoi essere un’altra persona?

Non sempre è la scelta giusta.

»Narratori Moderni« PP 304 € 18,90

IN LIBRERIA DAL 5 NOVEMBRE 2020

Il gatto che amava la gentilezza

RACHEL WELLS

Traduzione di

Elisabetta Valdré

Se cerchi un amico,

affidati a me.

So sempre come aiutarti.

»Narratori Moderni« PP 336 € 16,90

IN LIBRERIA DAL 5 NOVEMBRE 2020

Voci nel silenzio

BRUNO MORCHIO

Dalla quarantena, Bacci Pagano

e gli spettri del passato

»Narratori Moderni« PP 192 € 17,90

IN LIBRERIA DAL 12 NOVEMBRE 2020

La felicità sulla porta di casa

JASON F. WRIGHT

Traduzione di

Vera Sarzano

Basta poco per fare del bene

e rendere gli altri felici

»Narratori Moderni« PP 144 € 16,00

IN LIBRERIA DAL 26 NOVEMBRE 2020

La Zia Ciabatta

ANDREA VITALI

Non rinunciare mai ai tuoi sogni

»Libri Ribelli« PP 144 € 14,00