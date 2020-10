Zelig Cabaret: programma dal 12 al 17 ottobre

PROGRAMMA DAL 12 AL 17 OTTOBRE

Lunedì 12 Ottobre – ore 21.00

ZELIG C LAB

prove tv

Martedì 13 – Mercoledì 14 Ottobre – ore 21.00

ZELIG C LAB

registrazioni televisive

Il nuovo appuntamento più divertente della tv italiana a Zelig Cabaret !

Zelig C-LAB, 10 serate di risate, divertimento e originalità in arrivo poi su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV), il canale di ViacomCBS Italia dedicato alla comicità.

Zelig C-LAB nasce da una collaborazione che mette insieme l’unicità comica di Zelig e Comedy Central, il canale che al meglio la rappresenta in tutte le sue forme.

Un gruppo di affiatatissimi comici tra volti nuovi e noti, capitanati da Davide Paniate e Federico Basso.

…. da non perdere !

Conducono Federico Basso e Davide Paniate

E con Vincenzo Albano, Max Angioni, Ippolita Baldini, Silvio Cavallo, Chibo (solo 13/10), Michele Cosentino (solo 12/10), Marco Della Noce (solo 14/10), Andrea Di Marco, Dado, Elianto (solo 14/10), Federica Ferrero (solo 12/10), Daniele Gattano (12-13/10), Giancarlo Kalabrugovich (12-14/10), Paolo Labati, Cinzia Marseglia, Enzo Paci (solo 13/10), Max Pieriboni, Edoardo Zaggia (12-14/10) e Stefano Signoroni & The Mc Band (Giacomo e Tommaso Ruggeri, Raffaele Trapasso)

ATTENZIONE: ingresso consentito ai maggiori di 16 anni

Venerdì 16 e Sabato 17 Ottobre – ore 21.00

GENE GNOCCHI

Ingresso posto unico € 25

Sul palco Gene Gnocchi è nella doppia veste di attore e cantante.

Ancora una volta “The Legen d” torna sulla scena con il suo gruppo rinnovato per quello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere di nuovo un grande concerto celebrativo. La celebrazione pero’ si trasforma ben presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Va da sé che la rockstar si trova nella situazione di trasformare la celebrazione nel tentativo di arginare un disastro, che è poi il disastro della sua condizione, quella di un principiante assoluto, che piega la propria arte nell’uso del momento!!Interventi in scena di Roberto Cacciali con travestimenti e gags, come il poeta Bosniaco Jean Paul Beltont e l’acculturato Giry Kolar impersonati da Gene.

Acquisto biglietti esclusivamente on-line e nei punti vendita TicketOne: www.ticketone.it

I POSTI ASSEGNATI RISPETTANO LA DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI SPETTATORE.