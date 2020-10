Comunicato chiusure – Milano Serravalle

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 13 Ottobre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Venezia per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (Km 2+620) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Rho Z.I./MI-Figino (Km 4+075) e S.S.33 Rho-Sempione (Km 2+620) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Rotatoria R1).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 13 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 16 Ottobre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 16 Ottobre alle ore 07:00 di Sabato 17 Ottobre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 15 Ottobre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Rozzano–Quinto de’ Stampi (Km 23+820). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 Mi-Ticinese (Km 21+386) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Rozzano–Quinto de’ Stampi (Km 23+820).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle 06:00 di Martedì 13 Ottobre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Palmanova (Km 10+650) provenienza Vimodrone per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo C.na Gobba-MM2 (Km 9+720) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 14 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 15 Ottobre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 C.na Gobba-Treviglio (Km 10+300) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cologno M.se Sud (Km 12+298) per la successiva uscita da carreggiata sud.

    Dalle ore 23:00 di Mercoledì 14 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 15 Ottobre 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.9 Via Emilia/MI-Rogoredo (Km 0+390). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada A1 allo svincolo di San Donato Milanese.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di adeguamento delle barriere fonoassorbenti e dispositivi di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 14 Ottobre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo Sesto S. Giovanni V.le Italia (km 3+012) e l’Interconnessione A52-A51 (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale dallo svincolo Sesto San Giovanni – Via Di Vittorio (A51, km 11+550).

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 19 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente Sesto S. Giovanni V.le Italia (km 3+012).

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 13 Ottobre 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra disinnesto A51 Tangenziale Est (Km 0+000) e Sesto S. Giovanni V.le Italia (Km 3+012), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Sud della A51 (Km 12+298), l’indirizzamento in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto S. Giovanni V.le Italia (Km 3+012).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 13 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 14 Ottobre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza S. Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4-Torino. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto – Via Marconi (Km 4+500) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Monza Centro / Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Sabato 17 Ottobre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita/entrata per/da S.S.36 MI-Viale Zara (Km 6+374) da/per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Per lavori correlati alla riqualifica della S.P.46 Rho-Monza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 16 Ottobre alle ore 08:00 di Sabato 17 Ottobre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 provenienza Meda (Km 12+940) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Paderno / Calderara per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.9 vecchia Valassina (Km 11+531).

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 16 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 17 Ottobre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 provenienza Milano (Km 12+940) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Paderno / Calderara per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

    Dalle ore 21:00 di Mercoledì 14 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 17 Ottobre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) con obbligo di uscita allo svincolo Pavia Nord-Via Brambilla (km 7+030). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.