Cristiano Godano: “Ho bisogno di te”

CRISTIANO GODANO ha conquistato la critica e il pubblico con il primo disco solista “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group / Warner Music) uscito a giugno in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180gr e presentato in tutta Italia questa estate con degli showcase tra musica e racconto. Da venerdì 16 ottobre sarà in radio “Ho bisogno di te” il nuovo singolo estratto dall’album.

“Ho bisogno di te” è una storia di amore e di ricerca di conforto, una ballata intensa che vede la partecipazione di Vittorio Cosma al pianoforte.

Le voci eteree delle due coriste, Valentina Santini e Alice Frigerio, si mescolano con il timbro emozionato di Cristiano Godano, creando un contrappeso di parole amorevoli che bilanciano lo stato d’animo del protagonista, perduto nelle sue debolezze.

Un singolo che ben rispecchia l’ispirazione dell’album “Mi ero perso il cuore” che racchiude l’anima poetica e la peculiare ricerca linguistica del frontman dei Marlene Kuntz, accompagnati da una musicalità non comune.