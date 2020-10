Tash Sultana: “Terra Firma”

TASH SULTANA ha annunciato l’uscita del suo secondo album! Il 19 febbraio 2021 uscirà “TERRA FIRMA” (Lonely Lands Records / Sony Music Entertainment Australia), il secondo album dell’artista di Melbourne disponibile da oggi in pre-order (http://tash_sultanta.lnk.to/TerraFirma_preorder).

Il titolo dell’album, “TERRA FIRMA” si ispira alla necessità di rallentare e di costruire delle basi solide. Il risultato è un progetto maturo, nato da un periodo di riflessione in cui Tash ha trovato il tempo per dedicarsi a sé, al surf, allo studio, alla famiglia, al giardinaggio e alla salute, lontano dalla vita itinerante che ha sempre condotto.

«Non mi rendevo conto che avevo bisogno di crearmi uno spazio e una casa per me, per potermi di nuovo sentire come una persona – spiega Tash – Ho scavato nel profondo, ho trovato un posto davvero tranquillo e ho scritto un album, e ne sono davvero felice».

Dopo il grande successo ottenuto con l’album di debutto “Flow State”, Tash torna con un disco concreto e consapevole. Spiritualmente, l’artista si ricollega alle proprie radici, ricordandosi chi è e cosa significa essere umani. Musicalmente, invece, le sue 14 tracce esplorano un territorio sonoro vasto.