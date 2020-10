Bollate – Nuova vita per l’area Vallasse

Si chiama Vallasse e si trova tra le vie Trento, Verdi e Novara. È un’area di quasi 37 mila metri quadrati che, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia e alla collaborazione con il Parco delle Groane, cambierà volto nel giro dei prossimi 3 mesi.

Numerosi gli interventi di riqualificazione previsti: dalla pulizia alla piantumazione di nuovi alberi. I lavori sono partiti in questi giorni e proseguiranno per circa 90 giorni, sviluppandosi in due fasi.

Nella prima fase si procederà a operazioni di riduzione dei cespugli, movimentazione e trattamento del terreno, taglio delle specie presenti nella zona degradata, taglio dell’erba e, infine, messa a dimora di nuove piantine forestali.

Nella seconda fase ci si dedicherà al mantenimento con le necessarie cure che seguiranno la messa a dimora delle piante e che proseguiranno per i prossimi 3 anni, con taglio dell’erba, potature e le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.

In questi primi giorni di avvio dei lavori, si è già proceduto all’eliminazione dei rovi e ai sopralluoghi con il tecnico del Parco delle Groane necessari per le opportune valutazioni agronomiche sul taglio degli alberi esistenti e degradati. Gli interventi di taglio partiranno il 30 ottobre.