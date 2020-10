“Antidoto” è il nuovo singolo di Palmitessa dal 30 ottobre disponibile su tutte le piattaforme digitali, su etichetta One Fingerz/Polydor/Universal Music. Il brano fa parte del suo album d’esordio che sarà pubblicato il prossimo 17 novembre.

“Antidoto” anticipa il suo primo progetto musicale, dove sono raccolti i singoli già pubblicati più altre canzoni inedite. Scritto da Palmitessa con la produzione di Danti, il brano è nato in poche ore durante un pomeriggio dall’umore “storto”:

In greco la parola Φάρμακον ha un significato ambivalente, significa sia antidoto che veleno. – spiega Palmitessa – “Antidoto” rappresenta un po’ il mood di questo pezzo: quello che amo alla fine è sempre quello che mi fa stare peggio. La canzone nasce dall’esigenza di sfogarmi in un pomeriggio di merda in cui avevo litigato con tutti, anche con me stessa. L’ho scritta di getto e dopo averla chiusa non l’ho più ripresa. Non mi piace apparire, mi piace essere diretta ed è per questo che la pubblico nella sua prima stesura. Credo che ognuno debba trovare il proprio antidoto, io, per fortuna, l’ho trovato.

Palmitessa, già autrice di testi, si è fatta conoscere quest’anno nella veste d’interprete con i singoli “Cool” e “A Tempo”, brani in cui ha svelato la sua scrittura ricca di giochi di parole, a volte sfacciata e irriverente, ma sempre accompagnata da una vena ironica che la contraddistingue. Le sue canzoni, scritte in collaborazione con il produttore Danti (Two Fingers), intrecciano abilmente le influenze urban con la musica pop.