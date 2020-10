Spazio Teatro 89: “Divisi per colore o per sangue”

Spazio Teatro 89

Sei gridi di separazione

Piccola fenomenologia del distanziamento

Domenica 11 ottobre 2020

Grido 3: Divisi per colore o per sangue

Ore 17.30 – L’albinaggio e la gestione degli stranieri a Milano: un tè con Maria Teresa d’Asburgo:

conversazione a cura del public historian Giorgio Uberti

Ore 18 – Concerto con musiche di Klein, Sor, Castelnuovo Tedesco, Villa-Lobos, Colombo Taccani

Duo Maria Eleonora Caminada (voce)-Leonardo De Marchi (chitarra a 6 e 10 corde)

Si susseguono senza sosta i concerti della ventesima stagione di classica dello Spazio

Teatro 89 di Milano, intitolata “Sei gridi di separazione”, realizzata in collaborazione con Serate

Musicali, Coop Lombardia e PopHistory e in programma fino al prossimo 22 novembre: una serie di

incontri tra musica e storia per riflettere sul distanziamento sociale, necessaria misura di contenimento

per proteggerci dal pericolo mortale del Covid-19, ma pur sempre dolorosa rinuncia nei nostri rapporti

interpersonali.

Ogni appuntamento è dedicato a una delle diverse giustificazioni addotte, nei secoli scorsi, per attuare

separazioni e distanziamenti come forme di controllo, dominio, persecuzione e discriminazione:

domenica 11 ottobre (ore 17.30; ingresso 7-10 euro), in occasione del terzo concerto della rassegna,

intitolato “Grido 3: Divisi per colore o per sangue”, sarà protagonista il duo composto da Maria

Eleonora Caminada (voce) e Leonardo De Marchi (chitarra a 6 e 10 corde), preceduto dal public

historian Giorgio Uberti, la cui introduzione verterà sul tema “L’albinaggio e la gestione degli

stranieri a Milano: un tè con Maria Teresa d’Asburgo”.

Questo récital per voce e chitarra ha come denominatore comune le lacerazioni prodotte dal razzismo.

Discriminare significa dividere, rafforzare in maniera surrettizia l’identità di alcuni disconoscendo la

comune appartenenza al genere umano. È normale che l’arte, come le altre sfere del sapere, si interroghi

da secoli davanti a queste tensioni e cerchi di risolverle, almeno sul piano ideale. In apertura di

programma, troviamo le atmosfere tenere e sognanti del “Wiegenlied” di Gideon Klein, riproposte in un

adattamento per voce e chitarra a dieci corde. Esse non lascerebbero immaginare le circostanze terribili

in cui il pezzo venne scritto: Klein, ebreo, compose infatti queste note durante l’internamento nel campo

di concentramento di Theresienstadt (oggi Terezin, cittadina della Repubblica Ceca).

Il fascino etereo del Wiegenlied si oppone diametralmente alle atmosfere incandescenti e alle masse

sonore taglienti di “Stranger” di Giorgio Colombo Taccani, scritto appositamente per questo concerto e

1

proposto in prima esecuzione. Nel brano, che utilizza testi di varia provenienza (termini statunitensi

etnicamente dispregiativi, appartenenze razziali riportate sui passaporti sudafricani durante l’apartheid,

una breve poesia di Walt Whitman), rivivono gli appellativi con cui in inglese ci si riferisce al “diverso”

per appartenenza etnica. Si tratta di un elenco crudo, declamato con violenza straniante, che trascolora

nei cupi cluster risonanti della chitarra a dieci corde.

Chi discrimina toglie dignità ad altri individui, svilendoli e rendendoli simili a oggetti: a quest’ultima

accezione fanno riferimento tanto la musica di Colombo Taccani quanto l’intima saudade della

Bachiana n. 5 di Heitor Villa-Lobos, la cui Aria viene riproposta in una versione dello stesso autore per

voce e chitarra. Ripresentare questo brano è anche un tentativo per far valer le ragioni delle popolazioni

amazzoniche, oggetto di feroci dinamiche di segregazione nel Brasile odierno. La scelta di

“Seguidillas” di Fernando Sor costituisce, invece, un significativo momento di distensione e di stacco,

anche cronologico, rispetto al resto del programma. Anche Sor, catalano, visse un destino da esule, non

per motivi di appartenenza etnica o confessionale, ma perché i suoi conterranei ravvisavano in lui

pericolose simpatie filofrancesi, in un momento – quello delle campagne napoleoniche – in cui nel regno

di Spagna non era certo cosa buona apparire come pericolosi afrancesados. Peraltro, la sorte seppe

essere munifica con Sor che, toccando mezza Europa nei suoi viaggi, riuscì a imporsi come interprete e

compositore di prima levatura.

La chiusura del terzo appuntamento della rassegna di classica è affidata alle note di un compositore, il

fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco, che è stato una delle voci più autentiche e significative della

letteratura chitarristica. L’imponente ciclo del “Divan of Moses Ibn-Ezra”, tratto dalle poesie di un

poeta ebreo del secolo XI, è una delle ultime prove dell’autore toscano e ne costituisce una sorta di

testamento artistico e spirituale. Rivivono in esso i temi universali dell’amicizia, dei piaceri della vita,

degli interrogativi davanti al nulla che rappresenta per noi la morte, ma anche la diaspora, quel destino

che vuole il popolo ebraico condannato alla dispersione e alla peregrinazione. Ed è in queste coordinate

che si muove la “Ballata dell’esilio”, in cui Castelnuovo Tedesco, emigrato negli Stati Uniti nel 1938 per

via delle leggi razziali, esprime la sua nostalgia per l’Italia.

