Tornano gli appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi a Bollate grazie al progetto Passi Piccoli promosso da Comuni Insieme, dal Comune di Bollate e supportato dall’impresa sociale Con i Bambini grazie al fondo di contrasto alla povertà educativa infantile.

Dopo l’esperienza dei giardini dei nidi aperti alle famiglie nel mese di luglio tornano ora gli appuntamenti gratuiti pensati per bambine e bambini da zero a tre anni per giocare insieme in piena sicurezza. Nel rispetto dei protocolli anti-Covid tutti i percorsi proposti sono esclusivamente a iscrizione.

Ogni coppia adulto-bambino parteciperà a un gruppo che sarà formato da un minimo di tre a un massimo di sei coppie, gruppo che rimarrà lo stesso per tutto il percorso, per poter garantire una maggior sicurezza.

Gli adulti che accompagnano i bambini sono tenuti ad indossare sempre la mascherina.

Ecco gli appuntamenti di Bollate

GRUPPO DI MASSAGGIO INFANTILE Il corso di massaggio è rivolto a bambine e bambini appena nati e fino a 7 mesi di età accompagnati da mamma o papà, tutti i lunedì di novembre dalle 14.00 alle 15.30. E’ necessario iscriversi scrivendo una mail a giocotanto@comuni-insieme.mi.it o telefonando al tel. 0230068732 (lunedì/venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

SPAZIO PAPA’ il sabato dalle 10.00 alle 11.30 dal 14 novembre ogni due settimane, con le educatrici di Consorzio Sir, per prenotare tel. 3316673644

FAMIGLIE INSIEME il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 dal 6 novembre ogni due settimane, con le educatrici di Consorzio Sir, per prenotare tel. 331.6673644

GIOCOGIOCHIAMO Oltre allo spazio papà a Bollate a Giocotanto proseguono gli incontri di socializzazione ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00, dal 3 novembre, gestiti dalle educatrici di Koinè cooperativa sociale, per prenotare tel 333.2180846.

LABORATORIO DI COSTRUZIONE GIOCATTOLI per realizzare giocattoli adatti ai bambini sotto i tre anni con la guida delle educatrici di Koinè cooperativa sociale, per prenotare tel 3332180846, ogni mercoledì dall’11 novembre dalle 16.00 alle 18.00.

IL PROGETTO PASSI PICCOLI Spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini piccoli e genitori, esperienze educative di qualità, ostetriche che aiutano le neo mamme a casa, spettacoli teatrali e letture ad alta voce, educatrici a supporto delle famiglie che necessitano di un aiuto per gestire figli e bilancio in un momento di difficoltà, un ludobus itinerante che porterà giochi, letture e animazioni in giro per il territorio, la riqualificazione di alcuni giardini di asili nido con materiali naturali, la mappatura delle risorse presenti nel territorio sono tra le azioni previste dal Progetto Passi Piccoli.

Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “PASSI PICCOLI, COMUNITÀ CHE CRESCE” offre pari opportunità educative di qualità, ad accesso gratuito, a tutte le bambine e i bambini dalla nascita fino ai tre anni di età che abitano a Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.