Notizie Italrugby

Italrugby, il XV di Smith per la sfida all’Inghilterra

Franco Smith, Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 31 ottobre alle 17.45 affronterà l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo dei due recuperi del Guinness Sei Nazioni 2020, quinta ed ultima giornata del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Due i cambi tra i 23 giocatori a lista gara rispetto a sabato scorso. Torna a vestire la maglia numero 15 Matteo Minozzi – reduce dalla finale di Premiership con gli Wasps – che andrà a comporre il triangolo allargato con Edoardo Padovani – al rientro in azzurro con meta a Dublino nella trasferta di sabato scorso contro l’Irlanda – e Mattia Bellini. Al centro confermata la coppia Canna-Morisi – alla quinta volta consecutiva da titolare – e la mediana vista nella capitale irlandese con Violi e Garbisi, autore di 12 punti (tra cui una meta) all’esordio con la maglia dell’Italia.

Terza linea con Polledri, Steyn – che ha toccato quota 40 caps in azzurro nella scorsa partita – e Sebastian Negri. Quinta presenza da titolare in questo Sei Nazioni per Niccolò Cannone che sarà affiancato da Marco Lazzaroni. Prima linea di marchio Zebre con Zilocchi, capitan Bigi e Fischetti.

In panchina troveranno spazio Lucchesi – che ha esordito a Dublino – Ferrari, Ceccarelli, Sisi, Meyer, Mbandà, Palazzani – al rientro in maglia Azzurra – e Mori, reduce dal primo cap come il tallonatore toscano.

“In Irlanda si sono visti sprazzi del nostro gioco e qualcosa di positivo, ma siamo consapevoli che abbiamo tanto lavoro davanti a noi. Siamo una squadra giovane e che ha voglia di emergere. Proseguiamo nella nostra strada per costruire una identità precisa” ha dichiarato Smith.

Nella giornata odierna Giulio Bisegni, Jacopo Trulla e Cristian Stoian faranno ritorno presso il proprio club di appartenenza e saranno a disposizione per il prossimo impegno in campionato.

L’arbitro dell’incontro sarà il francese Pascal Gauzere.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (London Wasps, 19 caps)*

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 24 caps)*

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 33 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 26 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 1 cap)*

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 16 caps)*

8 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 17 caps)

7 Braam STEYN (Benetton Rugby, 40 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 26 caps)

5 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)*

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 28 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 1 cap)*

17 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 30 caps)*

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 10 caps)*

19 David SISI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club 5 caps)

21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 21 caps)*

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato