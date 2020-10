Arriva in libreria e in fumetteria MISTER NO. SANGUE SUL SERTÃO, il volume che raccoglie due lunghe storie (Il profeta e Sangue sul Sertão) del celebre antieroe creato da Guido Nolitta, pseudonimo dell’editore Sergio Bonelli, entrambe ambientate nel Sertão, la regione del Nord-Est del Brasile che è stata fonte di ispirazione per tanti romanzi, di avventura e non solo.

Mister No accompagna una sua vecchia amica nella comunità del popolare santone Geraldo Ribeiro, per scoprire però che quel presunto regno di beatitudine più che un paradiso è l’inferno in Terra. Il Sertão nasconde in sé il seme della violenza e Mister No lo scoprirà una volta di più quando, suo malgrado, sarà preso di mira dal fuoco incrociato di due famiglie rivali in cerca di vendetta.

Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Guido Nolitta e Michele Masiero, i disegni sono di Franco Bignotti, Domenico e Stefano Di Vitto, la copertina di Roberto Diso. L’introduzione è di Luca Barbieri.