Gianni Bismark: “Nati diversi: Ultima Cena”

Sarà disponibile da domani, venerdì 9 ottobre, “NATI DIVERSI: ULTIMA CENA” (https://giannibismark.lnk.to/natidiversiultimacena), la nuova edizione del fortunato album di GIANNI BISMARK pubblicato lo scorso marzo che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti e ascoltati in Italia totalizzando in una sola settimana oltre 5 milioni di stream e ottenendo ottimi consensi da pubblico e critica.

Il nuovo album sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e LP colorato (in edizioni limitate autografate).

Nel disco oltre al singolo “Sempre in tuta”, che vede collaborare GIANNI BISMARK con l’amico e collega DANI FAIV (brano prodotto da Sick Luke) e il duetto con EMMA in “C’HAI RAGIONE TU” anche la collaborazione con VEGAS JONES in “Feste degli altri”, l’inedito “Me pari un’altra”, il freestyle “Meno Solo” e le versioni acustiche di “Gianni Nazionale” e “Scherzo Rido”.

Questa la tracklist completa:

1. “Scherzo rido” prod. G FERRARI

2. “Nati Diversi” prod. G FERRARI

3. “Ne hai fatti 100” feat. TEDUA prod. CHRIS NOLAN

4. “Poche persone” prod. G FERRARI

5. “La Strada è Nostra”, feat. GEOLIER prod. SICK LUKE

6. “Nse Vedemo Mai” prod. ENEMIES

7. “Mi Sento Vivo” Feat. FRANCO126 prod. G FERRARI

8. “Quello Vero” prod. 2NDROOF

9. “Negativi” feat. QUENTIN40 prod. DRONE126

10. “San Francesco” prod. G FERRARI

11. “Gianni Nazionale” prod. G FERRARI

12. “Fateme Santo” prod. G FERRARI

13. Feste Degli Altri feat. VEGAS JONES prod. G FERRARI

14. C’hai Ragione Tu feat. EMMA prod. G FERRARI e ENEMIES

15. Sempre in Tuta feat. DANI FAIV prod. SICK LUKE

16. Me pari un’altra prod. G FERRARI

17. Meno Solo (Freestyle)

18. Gianni Nazionale (Acoustic Version)

19. Scherzo Rido (Acoustic version)