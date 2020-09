Oggi alle14, l’Associazione Trekking Italia è pronta per l’evento “Camminata attraverso i Parchi e le vie di Novate”.

L’invito per i cittadini è di partecipare ed è stato accolto da alcune associazioni novatesi, il Comitato Parchi e Giochi Bimbi ed è patrocinato dal comune di Novate. L’iniziativa proposta è una particolare camminata per festeggiare i 35 anni di Trekking Italia. Il trek sarà accompagnato anche da Sergio Migliavacca, fondatore di Trekking Italia e abitante a Novate Milanese. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Novate Milanese.

Il percorso è adatto a tutti e durerà un pò più di tre ore. La partenza è dalla stazione in piazza Testori, poi prosegue per il parco Brasca, parco Ghezzi con pausa al bar, parco delle Radure, parco di via Gran Paradiso, campo sportivo Torriani, bosco del Fontanile, parco bosco della Balossa, parco Nord, ponte Restiamo umani, parco di Villa Venino, Casa museo Testori, via Repubblica, parco di via Baranzate e stazione delle Ferrovie Nord di Novate. “La camminata può essere vissuta come un viaggio nella forma del territorio novatese nella sua storia”, spiegano gli organizzatori.

Per le iscrizioni, gratuite, è possibile telefonare al numero 02.8372838, di Trekking Italia, o scrivere a milano@trekkingitalia.org o a comitatoparchinovate@gmail.com, indicando semplicemente nome e cognome delle persone che intendono partecipare.