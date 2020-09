A ride with Pornhub _ green mobility

Pornhub offre agli italiani una corsa gratuita sugli scooter

elettrici MiMoto per incentivare la green mobility in Italia

La campagna “A Ride With Pornhub” permetterà di utilizzare gratuitamente il

servizio di sharing elettrico di MiMoto da venerdì 11 settembre 2020 alle ore 12:00

fino alla mezzanotte di domenica 13 settembre

Pornhub, la principale piattaforma web d’intrattenimento

per adulti, ha annunciato oggi la collaborazione con MiMoto, il primo servizio Made in

Italy di scooter sharing 100% elettrico a flusso libero, attivo nelle città di Milano, Torino

e Genova. La campagna “A Ride With Pornhub” nasce con l’intento di promuovere la

green mobility in Italia e permetterà di effettuare un giro gratuito di 15 minuti ad ogni

utente italiano sugli scooter MiMoto per 72 ore, a partire dalle ore 12 di venerdì 11

settembre.

A seguito dell’emergenza COVID, il governo italiano ha deciso di promuovere la mobilità

sostenibile al fine di evitare assembramenti sui mezzi pubblici e, anche, per incentivare metodi

di trasporto eco-friendly nelle grandi città, come gli scooter di MiMoto.

“Noi di Pornhub teniamo particolarmente alla salute del pianeta, un tema che è stato al centro di

nostre iniziative passate come ‘The Dirtiest Porn Ever’ e ‘Beesexual,’” – ha commentato Corey

Price, vicepresidente di Pornhub. “Il nostro pubblico italiano è molto numeroso, per questo siamo

felici di poter offrire ai nostri fan italiani delle corse gratuite sugli scooter di MiMoto, al fine di

incentivare una mobilità sostenibile. A partire dal venerdì 11 settembre alle ore 12 e per tutto il

weekend, approfittate dell’iniziativa per avvicinarvi a questa modalità di trasporto divertente e

rispettosa dell’ambiente.”

“Pornhub ha pensato che offrire un giro gratuito sui nostri scooter potesse essere un buon modo

per riunire le persone in un modo diverso”, hanno dichiarato Alessandro Vincenti e Vittorio

Muratore, co-fondatori di MiMoto. “Siamo entusiasti di prendere parte a questa collaborazione

con Pornhub. La green mobility rappresenta il futuro della mobilità. La partnership tra un servizio

di green sharing e la più importante azienda nel settore dell’intrattenimento per adulti, è un

perfetto esempio di come la società possa unirsi per cambiare paradigmi ed evolversi in modo

responsabile, anche unendo due aziende dai contenuti così diversi ”.

Questa collaborazione con MiMoto segue i recenti sforzi di Pornhub in Italia. Nei mesi scorsi,

Pornhub ha offerto il servizio Premium gratuitamente durante il lockdown e ha effettuato

donazioni a diverse organizzazioni italiane attive durante l’emergenza.

Per approfittare dei 15 minuti di corsa gratuita, è necessario scaricare l’app MiMoto e

inserire il codice “Pornhub”. Offerta valida dalle ore 12 di venerdì 11 settembre, fino a

mezzanotte di domenica 13 settembre.

Per maggiori informazioni sulla collaborazione di Pornhub con MiMoto, visita https://mimoto.it/ .