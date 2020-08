Le Lische: “Non Siamo Stati Mai”

Le Lische sono un gruppo di Reggio Emilia, formatosi nel 2016. I cantanti, Manuel e Jacopo, si incontrano per la prima volta a scuola, al Liceo Artistico Chierici, la restante parte del gruppo subentra quando i due hanno alle spalle già alcuni concerti in solitaria, chitarra e voce.

La formazione è composta da Manuel Benati (chitarra e voce), Jacopo Panisi (voce), Liam Artoni (alle tastiere), Ivan Bussei (alle pelli) e Federico Bartoli (al basso).

Lo stile irriverente e scanzonato, derivante dall’ascolto di artisti pop / funk / rap, italiani e non, è uno dei tratti distintivi della formazione emiliana, che in live si distingue per l’attitudine fresca e diretta, supportata anche dalla presenza dei fiati.

Dopo il primo singolo, “La droga è una scusa”, uscito nel gennaio del 2020, Le Lische si apprestano a far uscire il nuovo singolo dal titolo: “Non Siamo Stati Mai”.

Il suono di base è Pop Funk, prende spunto dagli anni ’80, ma è suonato e prodotto in maniera moderna.

L’utilizzo dei cori (con o senza vocoder) è una caratteristica fondamentale del gruppo e la voce di Manuel si alterna tra rap old school e melodie da cantautori anni 70. Il risultato è una ballad d’amore estivo che racconta la storia di due ragazzi che “non sono stati mai” qualcosa di concreto, ma allo stesso tempo si desiderano l’un l’altro.