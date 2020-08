“Señorita”. Online il video ufficiale

È disponibile in tutti gli store digitali (https://vir.lnk.to/senorita) “Señorita”, brano che vede collaborare per la prima volta i due amici FRANCESCO BERTOLI e MICHELANGELO (Vizzini), tra i tik toker più amati in Italia.

I due amici raccontano: “Señorita nasce dalla voglia di far divertire e di far ballare. Abbiamo scelto di unire le nostre forze per creare qualcosa di bello, essendo completamente diversi possiamo far vedere il giorno e la notte e che gli opposti stanno bene insieme. Siamo davvero felici perché tra di noi, oltre ad esserci un’amicizia pura e reale, c’è di base l’amore per la musica.”

Il video appena andato online http://www.youtube.com/watch?v=HN20ymruI9U è stato diretto da Federico Falcioni (che ne ha curato anche il montaggio) e vede tra i protagonisti alcuni dei Tik Toker più amati del momento come Giorgia Malerba, Vincenzo Cairo, Alessia Lanza, Rebecca Gradoni, Giulia Paglianiti, Anna Ciati, Ilaria Cammarata, Noa planas, Talisa Ravagnati, Simone Noto, Tommaso Malerba, Federico Patuzzi, Susanna Patuzzi, Federico Petrucci, Valentina Sarra e Ayoub haraka.