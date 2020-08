Giulia De Lellis, sempre più lontana da Andrea Damante … sempre più vicina al rampollo Carlo Beretta, ex di Dayane Mello. I due in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in una villa in Toscana con la famiglia di lui.

Un particolare non passa inosservato a Giornalettismo: la De Lellis dopo un tuffo in piscina è riapparsa nelle storie con indosso la camicia di Carlo in una stories. Video immediatamente rimosso successivamente. Intanto Damante a Chi conferma la rottura tra i due.