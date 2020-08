In arrivo nuovo album di Dame Shirley Bassey

Decca Records annuncia la firma dell’artista femminile di maggior successo di tutti i tempi, Dame Shirley Bassey.

Con alle spalle una carriera che dura da sette decenni, Dame Shirley è entusiasta di aver firmato un contratto discografico esclusivo con la prestigiosa etichetta, con la quale registrerà e pubblicherà la sua ultima incisione interamente dedicata ai suoi fan e alla sua carriera.

Il nuovo album, il cui titolo deve ancora essere annunciato, includerà sia nuovo materiale scritto appositamente per la Bassey, sia brani che la cantante di fama mondiale ha selezionato personalmente per ricordare i momenti più significativi della sua straordinaria carriera. La registrazione si sta svolgendo fra Londra, Praga, Monaco e il sud della Francia, con un team che opera in piena conformità alle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia.

Dame Shirley desidera che questo album sia un “ringraziamento” ai suoi fan che l’hanno supportata in tutti questi anni e alla musica, che è rimasta una costante per tutta la sua vita. “Il mio nuovo album è una celebrazione di 70 anni nel mondo dello spettacolo. 70 anni di supporto dai miei fan e 70 anni di musica! Ho calcato molti palcoscenici e calzato molti sandali diamantati! Le canzoni che ho scelto sono tutte molto personali e connesse alla mia vita. Spero che lo saranno anche per i miei fan.”

La 83enne scalatrice di classifiche è stata dotata di un dono unico, una voce inconfondibile così potente che l’ha proiettata dal cantare in pub e club (da adolescente, mentre lavorava in una fabbrica), a raggiungere il primo posto in classifica negli anni ’50. Ha recitato in serie TV negli anni ’60 per poi avere la sia sua serie per BBC1 negli anni ’70.