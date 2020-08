Giorgio Panariello: Tour Teatrale in primavera 2021

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, sono rinviate alla primavera 2021 le date de “LA FAVOLA MIA”, il nuovo spettacolo teatrale di GIORGIO PANARIELLO.

Queste le nuove date del tour:

23 marzo 2021 alla Città del Teatro di Cascina – PI (recupero della data del 13 marzo e 7 ottobre 2020) – DATA ZERO

24 marzo 2021 alla Città del Teatro di Cascina – PI (recupero della data del 14 marzo e 8 ottobre 2020) – DATA ZERO

26 marzo 2021 al Teatro Pala Montepaschi di Chianciano Terme – SI (recupero della data del 20 marzo e del 19 novembre 2020)

27 marzo 2021 al Teatro Verdi di Montecatini – PT (recupero della data del 23 aprile e del 14 dicembre 2020)

31 marzo 2021 al Teatro Rossini di Civitanova Marche – MC (recupero della data del 18 marzo e del 26 ottobre 2020)

1° aprile 2021 al Teatro dei Marsi di Avezzano – AQ (recupero della data del 19 marzo e del 15 ottobre 2020)

3 aprile 2021 al Teatro Massimo di Pescara (recupero della data del 6 marzo e del 29 ottobre 2020)

9 aprile 2021 al Teatro Corso di Mestre – VE (recupero della data del 24 marzo e del 30 novembre 2020)

10 aprile 2021 al Teatro Pala Bassano Due di Bassano del Grappa – VI (recupero della data del 21 marzo e del 28 novembre 2020)

11 aprile 2021 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine (recupero della data del 14 aprile e del 7 novembre 2020)

13 aprile 2021 al Teatro Verdi di Pisa (recupero della data del 18 aprile e del 20 dicembre 2020)

14 aprile 2021 al Politeama Pratese di Prato (recupero della data del 8 aprile e del 6 dicembre 2020)

15 aprile 2021 al Politeama Pratese di Prato (recupero della data del 9 aprile e del 7 dicembre 2020)

17 aprile 2021 al Grana Padano Theatre di Mantova (recupero della data del 26 marzo e del 14 novembre 2020)

20 aprile 2021 all’Auditorium Santa Chiara di Trento (recupero della data del 23 marzo e del 21 novembre 2020)

21 aprile 2021 al Teatro Creberg di Bergamo (recupero della data del 28 aprile e del 26 novembre 2020)

23 aprile 2021 al Teatro Moderno di Grosseto (recupero della data del 5 aprile e dell’11 dicembre 2020)

24 aprile 2021 al Teatro Moderno di Grosseto (recupero della data del 6 aprile e del 12 dicembre 2020)

27 aprile 2021 al Teatro Goldoni di Livorno (recupero della data del 31 marzo e del 10 ottobre 2020)

29 aprile 2021 al Teatro Dis_Play di Brescia (recupero della data del 21 aprile e del 3 dicembre 2020)

30 aprile 2021 al Teatro Openjob Metis di Varese (recupero della data del 15 aprile e del 25 novembre 2020)

3 maggio 2021 al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa – SI (recupero della data del 5 maggio e del 31 ottobre 2020)

4 maggio 2021 al Teatro Galli di Rimini (recupero della data del 7 aprile e del 27 ottobre 2020)

6 maggio 2021 al Teatro Lyrick di Assisi (recupero della data del 2 aprile e del 25 ottobre 2020)

7 maggio 2021 al Teatro La Fenice di Senigallia – AN (recupero della data del 2 maggio e del 14 ottobre 2020)

9 maggio 2021 al Politeama Greco di Lecce (recupero della data del 9 maggio e del 3 novembre 2020)

10 maggio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 10 maggio e del 4 novembre 2020)

12 maggio 2021 al Teatro Gentile di Cittanova – RC (recupero della data del 13 maggio e del 17 ottobre 2020)

14 maggio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 15 maggio e del 19 ottobre 2020)

15 maggio 2021 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto – ME (recupero della data del 18 maggio e del 21 ottobre 2020)

17 maggio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 16 maggio e del 20 ottobre 2020)

20 maggio 2021 al Teatro del Giglio di Lucca (recupero della data del 6 maggio 2020)

22 maggio 2021 al Pala Congressi di Lugano (recupero della data del 25 marzo e 8 novembre 2020)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.